ВС РФ освободили Яблоково в Запорожской области
Российская армия взяла под контроль населённый пункт Яблоково в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.
За сутки подразделения группировки войск «Восток» ликвидировали более 265 бойцов ВСУ и две боевые бронированные машины. Российские войска также нанесли удары по формированиям механизированной бригады, штурмового полка противника и бригады территориальной обороны в районах Терноватого, Гуляйполя, Затишья Запорожской области и Покровского Днепропетровской области.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: