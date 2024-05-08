В ДНР при обстреле ВСУ погибла пожилая женщина

Пожилая женщина стала жертвой ракетного обстрела в Красной Поляне на Донецкой Народной Республике, совершенного украинскими вооруженными силами.
Об этом 8 мая сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
В сообщении представительства указано, что женщина 1938 года рождения погибла на улице Октябрьской.
Предварительно представительство сообщало о том, что в 16:00 Вооруженные силы Украины выпустили одну ракету из реактивной системы залпового огня по населенному пункту Красная Поляна.
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В сообщении представительства указано, что женщина 1938 года рождения погибла на улице Октябрьской.
Предварительно представительство сообщало о том, что в 16:00 Вооруженные силы Украины выпустили одну ракету из реактивной системы залпового огня по населенному пункту Красная Поляна.
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Артем Кузьмин