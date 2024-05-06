Гладков: при обстреле Белгородской области ВСУ пострадала восьмилетняя девочка

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При обстреле Белгородской области со стороны ВСУ пострадала восьмилетняя девочка из села Никольское Белгородского района. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что всего сбили 7 воздушных целей. По его словам, девочку доставили в больницу. Гладков добавил, что в результате воздушной атаки в населенном пункте повреждены 14 частных жилых домовладений и одна квартира, а также трактор и легковая машина. На местах работают оперативные и аварийные службы.
Помимо этого, зафиксировано прямое попадание в летнюю кухню. Там находился еще один житель Никольского. Мужчина погиб.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Над Белгородской областью сбили семь снарядов РСЗО «Вампир». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова