Фото: сайт Кремля
После освобождения Часова Яра от Вооруженных сил Украины (ВСУ) для восстановления города будет назначен регион-шеф, заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью информационному агентству ТАСС.
По его словам, до начала восстановления необходимо не только освободить город, но и создать комфортные условия для деятельности профильных учреждений. Только после этого можно будет заниматься будущим Часов Яра, подчеркнул глава региона.
Ранее глава Донецкой областной военной администрации, подконтрольной Киеву, Вадим Филашкин заявил, что если Россия займет город Часов Яр и другие районы Донбасса, то Москва войдет «в самое сердце» Украины.
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«Ну а перед этим провести разминирование, разбор завалов. Это уже откатанная процедура для каждого освобождаемого населенного пункта», – раскрыл Пушилин будущее населенного пункта.
Ранее глава Донецкой областной военной администрации, подконтрольной Киеву, Вадим Филашкин заявил, что если Россия займет город Часов Яр и другие районы Донбасса, то Москва войдет «в самое сердце» Украины.
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Александр Климов