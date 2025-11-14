В ДНР сообщили, что ВС РФ разрезали группировку ВСУ в Красноармейске и Димитрове
Подразделения ВС РФ окончательно разрезали группировку украинских войск в Красноармейске и Димитрове. Об этом ТАСС сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
По его словам, ВСУ потеряли связь между этими городами. В результате вражеские подразделения лишены возможности для перемещения, заключил Кимаковский.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
