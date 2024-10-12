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В ДНР сообщили о массовой сдаче в плен со стороны бойцов ВСУ после сброса листовок

«Народная милиция ДНР»: бойцы ВСУ сдали в плен после сброса листовок
12 октября 2024, 23:14
Фото: iStock/Sinenkiy

Фото: iStock/Sinenkiy

Бойцы 79-й бригады украинской армии и связанных с ней подразделений добровольно сдались в плен после того, как российский беспилотник сбросил на их позиции листовки, сообщает Telegram-канал Народной милиции ДНР. Инцидент произошел на кураховском направлении.
«Сдача в плен была коллективным решением», – сообщается в публикации.

Украинские солдаты «выразили недовольство тяжелыми условиями службы» и жаловались «на отсутствие поддержки со стороны командования». По словам сдавшихся в плен солдат, «невыносимые условия» на передовой «привели к растерянности и недовольству среди украинских военнослужащих».



8 октября Генеральный штаб ВСУ назвал покровское и кураховское направления наиболее напряженными участками фронта. Особенно напряженные бои шли в населенных пунктах Цукурино и Селидово.

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#всу
#украина
#плен
#днр
Зеленский прокомментировал наступление российской армии в Курской области
Зеленский сообщил о наступлении российской армии на позиции ВСУ в Курской области
12 октября 2024, 22:54

Лидер киевского режима Владимир Зеленский сообщил о наступлении российских войск на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом президент Украины сообщил вечером 12 октября в Telegram-канале.
«Относительно Курской операции были попытки России оттеснить наши позиции, но держим определенные рубежи», — прокомментировал Зеленский наступление ВС РФ.

Отметим, что российская армия перешла ко второму этапу активного контрнаступления в Курской области.

Накануне Минобороны РФ сообщило о плановом боевом патрулировании воздушного пространства истребителями Су-35С приграничных районах Курской области.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил об освобождении от боевиков ВСУ 19 населенных пунктов Курской области.

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#армия
#операции
#всу
#вс рф
#зеленский
#курская область
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В России создали термостойкий полимер, способный защитить БПЛА от воспламенения
12 октября 2024, 21:33

Фото: iStock/vadimrysev

Специалисты Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) создали термостойкий полимер, позволяющий защитить беспилотники от воспламенения. Об этом пресс-служба Фонда поддержки проектов НТИ сообщила в беседе с ТАСС.
Отмечается, что данный полимер способен защитить беспилотник при работе в условиях высоких температур. В частности, при пожарах и в зоне боевых действий.

Специалистам удалось создать такой полимер при помощи новейшей технологии синтеза полиэфиримидов. В ходе разработки удалось получить образцы с температурой плавления в 245 градусов Цельсия, что позволило обеспечить полимеру максимальную термостойкость.

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#россия
#беспилотник
#разработки
#бпла
#технологии
#пожар
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Два месяца пробирались по тылам ВСУ: Алаудинов рассказал героическую историю о бойцах ВС РФ
Алаудинов рассказал о двух бойцах, пробиравшихся по тылам ВСУ
12 октября 2024, 19:59

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Двое российских бойцов после нападения ВСУ на Курскую область оказались на захваченной территории и два месяца пробирались по украинским тылам к своим. Об этом в своём Telegram-канале рассказал командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов.
Он опубликовал видео, на котором, находясь вместе с этими бойцами, рассказывает их историю.

Алаудинов отметил, что солдатам удалось выйти на отряд «Хохла» спецназа «Ахмат» минувшей ночью. Сейчас они находятся в безопасности.

Под видео была размещена подпись, в которой генерал подчеркнул, что действия Курбана Абдурахманова из Дагестана и Алексея Сибирякова из Бурятии говорят о высоком уровне профессионализма и готовности защищать родину.

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#курская область
#апти алаудинов
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СБУ принудительно вывозит людей из Харьковской области
12 октября 2024, 19:27

Фото: iStock/Jakub Laichter

Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с бойцами ВСУ начала принудительно вывозить граждан из Харьковской области. Об этом житель подконтрольной украинским войскам территории региона сообщил в беседе с РИА Новости.
Собеседник агентства в целях безопасности пожелал остаться анонимным. Он рассказал, что мирных жителей Харьковской области переселяют в другие регионы страны против их воли. Также военные проверяют все сведения на телефонах местных.

По словам жителя области, киевские власти решили пойти на такой шаг из-за приближающейся линии фронта.

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#сбу
#всу
#харьковская область
#эвакуация
#жители
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На Украине снова ужесточили правила мобилизации
На Украине военнообязанным дали три дня для явку за повесткой на почту
12 октября 2024, 18:43

Фото: istockphoto/Cunaplus_M.Faba

Кабмин Украины обновил правила почтовой связи, установив, что призывников есть всего три на получение повестки о явке в военкомат. Об этом сообщает 12 октября «Судебно-юридическая газета».
Теперь срок хранения повесток на почте приравнивался к судебным документам. Если почтальон не может вручить повестку лично, он оставляет уведомление в почтовом ящике. Если призывник не заберет повестку в течение трех дней, его ждет штраф от 17 до 35 тысяч гривен — от 413 до 851 доллара.

Правила мобилизации на Украине ужесточили в апреле 2024 года, тогда призывникам установили 10 дней для явки в военкомат. В случае неявки военком вправе обратиться в полицию, которая должна задержать гражданина. Также уклонистов лишают прав на управление транспортом.

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#правила
#призывник
#военкомат
#мобилизация
#украина
#киев
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ВС РФ поразили энергообъекты Украины, которые снабжали ВСУ ГСМ
Минобороны: ВС РФ поразили снабжавшие ВСУ ГСМ энергообъекты Украины
12 октября 2024, 18:25

Фото: Минобороны РФ

Российские военные нанесли удары по энергетическим объектам Украины, откуда ВСУ брали горюче-смазочные материалы. Об этом сообщили 12 октября в Минобороны России.
Объекты энергетики поразила оперативно тактическая авиация России, ударные беспилотники, а также ракетные войска и артиллерия. Также российские военные уничтожили скопление боевиков и техники ВСУ в 141 районе.

Ранее о перебоях с электричеством в подконтрольной Украине Херсонской области сообщил назначенный Киевом глава Херсонской военной администрации Роман Мрочко. Сообщалось, что в результате атаки был перестал работать крупный объект энергоснабжения.

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#спецоперация
#украина
#вс рф
#минобороны рф
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В Одессе убили женщину, вышедшую с флагом России на Европейскую площадь
Экс-депутат Рады Царев: женщину, вышедшую с флагом РФ в Одессе, убили
12 октября 2024, 18:22

Фото: iStock/Aleksei Savin

На Украине убили женщину, которая вышла с флагом России к памятнику в Одессе. Об этом в своём Telegram-канале написал бывший депутат Верховной рады Олег Царев.
Отмечается, что официальной версией смерти женщины в одесском СИЗО является сердечная недостаточность. Однако Царев убеждён, что после ареста и перевода в изолятор её убили.

По словам экс-депутата, инцидент произошёл 7 октября. Женщина с российским флагом в руках вышла к постаменту снесённого в Одессе памятника Екатерине II. Она попыталась завязать триколор у основания монумента, на что агрессивно отреагировали прохожие. Они начали кричать в адрес женщины угрозы и оскорбления, после чего подошли сотрудники полиции и задержали её. По прибытию в участок активистка заявила, что не простит сторонникам Евромайдана поджог Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.

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#убийство
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Минобороны: Истребители Су-35С ВКС РФ провели патрулирование в Курской области
12 октября 2024, 17:53

Фото: istockphoto/aarrows

Истребители Су-35С Военно-космических сил РФ провели плановое боевое патрулирование воздушного пространства в приграничных районах Курской области. Об этом сообщили в российском министерстве обороны.
В оборонном ведомстве уточнили, что, помимо боевого дежурства в российском небе, экипажи многоцелевых истребителей осуществили сопровождение и прикрытие самолётов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолётов армейской авиации, которые наносили воздушные удары по военным объектам, технике и скоплениям живой силы ВСУ.

Отмечается, что все задачи воздушных атак были выполнены, заданные цели успешно поражены. После нанесения авиаударов самолёты благополучно вернулись на аэродромы базирования.

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#самолёты
#всу
#курская область
#удар
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Энергообъект обесточен в подконтрольной Киеву части Херсонской области
Мрочко: в подконтрольной Киеву части Херсона перебои со светом после обстрела
12 октября 2024, 17:05

Фото: istockphoto/onlyyouqj

Объект энергоснабжения отключен на подконтрольной Украине территории Херсонской области. Об этом сообщил 12 октября назначенный Киевом глава Херсонской военной администрации Роман Мрочко.
«В результате обстрела обесточены поселки, возможны перебои с электричеством в районах Текстильный, Зеленовка и часть Таврического микрорайона», написал Мрочко в Telegram-канале.

Он добавил, что аварийные службы постараются восстановить электроснабжение как можно быстрее, как только условия будут лучше. Он попросил местных жителей держать свои устройства заряженными.

Ранее сообщалось, что в результате удара российского ракетного комплекса «Искандер-М» в порту Одессы уничтожили контейнеровоз с прибывшим из Европы ценным грузом.

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#херсонская область
#удар
#энергетика
#электричество
#спецоперация
#сво
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