В ДНР сообщили о массовой сдаче в плен со стороны бойцов ВСУ после сброса листовок

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Бойцы 79-й бригады украинской армии и связанных с ней подразделений добровольно сдались в плен после того, как российский беспилотник сбросил на их позиции листовки, сообщает Telegram-канал Народной милиции ДНР. Инцидент произошел на кураховском направлении.
«Сдача в плен была коллективным решением», – сообщается в публикации.
Украинские солдаты «выразили недовольство тяжелыми условиями службы» и жаловались «на отсутствие поддержки со стороны командования». По словам сдавшихся в плен солдат, «невыносимые условия» на передовой «привели к растерянности и недовольству среди украинских военнослужащих».
8 октября Генеральный штаб ВСУ назвал покровское и кураховское направления наиболее напряженными участками фронта. Особенно напряженные бои шли в населенных пунктах Цукурино и Селидово.
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