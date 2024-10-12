Зеленский прокомментировал наступление российской армии в Курской области

Лидер киевского режима Владимир Зеленский сообщил о наступлении российских войск на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом президент Украины сообщил вечером 12 октября в Telegram-канале.
«Относительно Курской операции были попытки России оттеснить наши позиции, но держим определенные рубежи», — прокомментировал Зеленский наступление ВС РФ.
Отметим, что российская армия перешла ко второму этапу активного контрнаступления в Курской области.
Накануне Минобороны РФ сообщило о плановом боевом патрулировании воздушного пространства истребителями Су-35С приграничных районах Курской области.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил об освобождении от боевиков ВСУ 19 населенных пунктов Курской области.
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Лия Мурадьян