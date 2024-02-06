В ДНР сообщили об оставлении ВСУ крупного укреплённого района под Донецком

Российский боец, попавший под вражеский обстрел в зоне проведения спецоперации, выжил благодаря оберегу, который смастерила и подарила ему жена. Об этом забайкальское отделение «Народного фронта».

Согласно сообщению, ночью женщине позвонил ее муж, который находится в зоне СВО. Он сообщил ей о ранении: осколок снаряда попал в плечо. Если бы он пробил руку, то попал бы в сердце. Однако мужчина носил в плечевом кармане куклу-подорожницу, которую сделала для него его супруга. Осколок попал именно в то место.



После случившегося Екатерина решила, что такие куклы-обереги должны защищать всех российских военных. Она уже отправила в зону СВО более 500 изделий. К ней также присоединяются и другие женщины, которые хотят помочь российским бойцам.



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Элина Позднякова