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Украинские войска оставили крупный укреплённый район под Донецком. Части ВСУ были вынуждены это сделать из-за катастрофических потерь и крайне сложных условий подвоза обеспечения.
Кимаковский подчеркнул, что отступить противника вынудило давление российских частей. В данном случае речь не идёт о каких-либо стратегических соображениях. Под непрекращающимися атаками, артиллерийским огнём и ударами беспилотников невозможно ни отвезти раненых в тыл, ни доставить боеприпасы, воду и продовольствие. Вот и пришлось украинцам отойти, заключил советник Пушилина.
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