В ДНР сообщили об уходе ВСУ с позиций в важном укрепрайоне

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Вооруженные силы Украины покинули позиции на одном из ключевых укрепрайонов в Красногоровке в ДНР. Об этом проинформировал советник главы региона Игорь Кимаковский в разговоре с ТАСС.
«В Красногоровке вооруженные формирования Украины не выдержали натиска наших ВКС и тяжелой артиллерии и ушли с позиций на одном из наиболее крупных и важных укрепрайонов», — сказал собеседник издания.Кимаковский добавил, что на населенный пункт оказывается давление одновременно с нескольких направлений.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Алина Юрчак