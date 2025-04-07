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Российские войска перед освобождением Андреевки в ДНР сожгли украинские бункеры, создание которых финансировал олигарх, один из богатейших людей Украины Ринат Ахмедов. Об этом сообщил боец ВС РФ с позывным Харам, слова которого приводит РИА Новости.
Он подчеркнул, что бункеры были заготовлены заранее. Судя по их состоянию, они были построены около двух лет назад. Также были заблаговременно проведены все коммуникации.
По словам Харама, в одном из таких бункеров российские бойцы ликвидировали португальских наёмников.
Впервые с такими убежищами военнослужащие ВС РФ столкнулись на подходах к Андреевке. В этом районе их было обнаружено свыше десяти.
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По словам Харама, в одном из таких бункеров российские бойцы ликвидировали португальских наёмников.
Впервые с такими убежищами военнослужащие ВС РФ столкнулись на подходах к Андреевке. В этом районе их было обнаружено свыше десяти.
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Анастасия Чинкова