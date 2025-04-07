В ДНР сожгли бункеры, построенные одним из богатейших олигархов Украины

Российские войска перед освобождением Андреевки в ДНР сожгли украинские бункеры, создание которых финансировал олигарх, один из богатейших людей Украины Ринат Ахмедов. Об этом сообщил боец ВС РФ с позывным Харам, слова которого приводит РИА Новости.