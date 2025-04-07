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ВСУ обстреляли больницу с тяжёлыми пациентами в Запорожской области

Балицкий: ВСУ обстреляли больницу с тяжёлыми пациентами в Каменке-Днепровской
Фото: iStock/Olena Bartienieva

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Украинские войска обстреляли из артиллерии больницу в прифронтовом городе Каменка-Днепровская в Запорожской области, где находятся в том числе тяжёлые пациенты. Здание получило серьёзные повреждения, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своём Telegram-канале.
Отмечается, что ВСУ обстреляли гражданское лечебное учреждение, где находятся десятки пациентов, многие из которых не могут самостоятельно передвигаться, поскольку подключены в аппаратам ИВЛ. К счастью, в результате обстрела, ни больные, ни сотрудники не пострадали.

Балицкий уточнил, что ударами артиллерии ВСУ были повреждены окна в отделениях, трубы тепломагистрали, электропровод и стоящий на территории легковой автомобиль.

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Российские войска взломали оборону ВСУ на линии Шевченко — Вольное поле в ДНР

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Российские войска взломали оборону ВСУ на линии Шевченко — Вольное поле в ДНР
07 апреля 2025, 15:49

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Бойцы ВС РФ взломали оборонные порядки украинских войск по линии населённых пунктов Шевченко — Вольное поле, что позволило выйти к Шевченко, село расположено на границе ДНР и Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Напомним, что российские войска взяли под контроль населённый пункт Бурлацкое, расположенный рядом с Шевченко, в начале марта. Овладение данным населённым пунктом создало предпосылки для дальнейших атак на село Шевченко, являющееся ключевым логистическим узлом для украинских сил в этом районе.

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На Украине больше нет оптимальных для России политиков
Экс-депутат Рады Олейник: На Украине не осталось приемлемых для РФ политиков
07 апреля 2025, 15:28

Фото: iStock/Silent_GOS

На Украине не осталось представителей власти, приемлемых для РФ в качестве украинского президента. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник. Его слова приводит «Ридус».
По его словам, на сегодняшний день на Украине есть две основных группы политиков — партия мира и партия войны. В последней числятся Владимир Зеленский, бывший главком ВСУ Валерий Залужный, а также главы партий «Европейская солидарность» и «Батькивщина» Пётр Порошенко* и Юлия Тимошенко.

«Что же касается партии мира, то все политические деятели, которые могли бы возглавить ее, либо сидят в тюрьме, либо вынуждены были покинуть Украину. Любая попытка как-то высказаться в пользу мира сразу же будет пресечена СБУ и прочими силовыми структурами», — пояснил Олейник.

Он подчеркнул, что сейчас на Украине нельзя открыто выступать за мир с Россией.

При этом бывший нардеп добавил, что Украина действительно нуждается в денацификации для достижения прочного мира. По его словам, представители украинской власти являются нацистами, которые неспособны вести созидательную политику.

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В зоне СВО погиб командир группы БПЛА спецназа «Ахмат» с позывным «Амур»
07 апреля 2025, 15:12

Фото: iStock/inga

В зоне проведения спецоперации при выполнении боевого задания геройски погиб командир группы БПЛА спецназа «Ахмат» с позывным «Амур». Новость появилась в Telegram-канале замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командира спецназа «Ахмат» генерал-лейтенанта Апти Алаудинова.
«С прискорбием сообщаю о том, что при выполнении боевой задачи в зоне проведения специальной военной операции героически погиб гвардии лейтенант Алексей Викторович Абеленцев», — говорится в сообщении.

По его словам, Абеленцев был кадровым военным, который сразу встал на защиту родины при первой же необходимости. «Амур» командовал взводом БПЛА 204 полка специального назначения «Ахмат», являлся кавалером Орденов мужества, Медали за Отвагу и других ведомственных наград.

Похоронят Абеленцева на малой родине в Приморском крае.

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Уехавшая из России певица Монеточка* хочет вернуться? Как артистка живет в эмиграции и на что тратит свои последние деньги
07 апреля 2025, 14:28

фото: Instagram***** / monetochkaliska*

Певица Елизавета Гырдымова*, более известная широкой публике под псевдонимом Монеточка*, покинула Россию в 2022 году, сразу после начала специальной военной операции на Украине. Эмиграция стала для неё не просто переездом, а откровенным политическим манифестом — артистка открыто осудила действия российских властей, перебралась с семьёй в Литву и начала активно поддерживать украинскую сторону.
Однако за границей всё оказалось далеко не так радужно, как представлялось. Как и многие другие артисты, покинувшие Россию, Монеточка* столкнулась с финансовыми трудностями. По некоторым сведениям, певица жертвовала средства украинской армии, отдавая последние деньги. Источников дохода становилось всё меньше. О том, как сейчас живет певица и что думает про Россию, расскажет «Радио 1».

Почему Монеточка уехала из России?


Решение уехать из России стало для певицы политическим актом. Монеточка не только высказалась против военных действий, но и активно включилась в повестку, поддерживая Украину и донатя средства в пользу ВСУ. Этот поступок стал поворотной точкой в её карьере — артистка мгновенно оказалась в числе иноагентов, а позже и в федеральном розыске.

Жизнь в эмиграции: разочарование и финансовые трудности


Как оказалось, за пределами Родины не всё так радужно. Эмиграция Монеточки обернулась чередой проблем. Материальные трудности стали едва ли не главной темой последних месяцев: по слухам, её квартира в Вильнюсе была выставлена на аукцион банком, а сама певица переживает серьёзный финансовый кризис.

фото: Instagram***** / monetochkaliska*

В то же время, в интервью телеканалу «Дождь»** Монеточка* неожиданно обмолвилась о желании вернуться в Россию, пусть и не прямо сейчас, а «когда-нибудь, после окончания боевых действий». Она призналась, что тяжело переживала расставание с Родиной, и, несмотря на все изменения, где-то в душе у неё по-прежнему «есть кармашек с мыслью о возвращении».

Монеточка*: жизнь в эмиграции


Когда-то Елизавета Гырдымова* завоевала любовь публики своей наивностью, мягкостью и своеобразной искренностью.

Но в эмиграции образ Монеточки* изменился. Весной 2022 года певица экстренно уехала из России и обосновалась в Литве вместе с мужем. Там она начала открыто критиковать российскую власть и поддерживать украинскую армию. Лиза* жертвовала деньги в польский фонд, который, в свою очередь, направлял средства Киеву. Кроме того, на концертах певица позволяла себе резкие и провокационные высказывания.

Она не скрывала, что сожалеет: на пике своей карьеры в России недостаточно активно выражала политическую позицию. Теперь же, по её словам, в России «исчезли культура и искусство».

Иноагент и розыск


Монеточка* была включена в реестр иностранных агентов за несоблюдение требований российского законодательства. Она отказывалась маркировать свои публикации в социальных сетях соответствующей пометкой, чем вызывала резонанс и дополнительное внимание.

фото: Instagram***** / monetochkaliska*

В итоге, в октябре 2023 года певицу официально объявили в розыск.

Почему Монеточка* может вернуться?


На фоне всех этих событий, рассуждения Монеточки* о возвращении в Россию выглядят как минимум неожиданно. С одной стороны, это может быть проявлением настоящего раскаяния. С другой — банальной попыткой выжить: в Литве артистка теряет доход, поддержку и аудиторию.

В условиях, когда грантовое финансирование становится нестабильным, а доходов у эмигрантов становится всё меньше, некоторые артисты начинают искать пути к «реабилитации».

Кто такая Монеточка*: путь от школьницы до любимицы миллионов


Монеточка* родилась 1 июня 1998 года в Екатеринбурге. Её отец работал строителем, а мама была менеджером в сфере туризма. Стихи она начала писать ещё в 4 года, а в старших классах уже выкладывала песни в сеть.

В 15 лет Лиза* уже активно участвовала в общественной жизни Екатеринбурга: выступала против застройки сквера и поддерживала Евгения Ройзмана*** на выборах мэра. Её воспринимали как «свою» — честную, искреннюю и неравнодушную.

В 11 классе она записала «домашний» альбом, который моментально разлетелся по интернету и стал вирусным. Уже спустя пару месяцев Монеточка* выступала в модном московском клубе.

фото: Instagram***** / monetochkaliska*

После школы певица поступила во ВГИК на продюсирование, погрузилась в творчество и активно развивалась как артист. Тексты её песен были простыми и пронзительными, отражая дух времени и молодых слушателей. В ранние годы она училась в музыкальной школе, занималась балетом и мечтала о карьере в кино.

Поворотным моментом стало сотрудничество с Noize MC****, после чего её популярность взлетела.

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*Монеточка (Елизавета Гырдымова) включена Минюстом РФ в реестр иноагентов
**Телеканал «Дождь» включен Минюстом РФ в реестр иноагентов
*** Евгений Ройзман включен Минюстом РФ в реестр иноагентов
**** Noize MC (Иван Алексеев) включен Минюстом РФ в реестр иноагентов
*****Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
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#кризис
#аукцион
#артист
#иноагент
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ВС РФ освободили от ВСУ Катериновку в ДНР
07 апреля 2025, 13:21

Фото: iStock/SergeyVButorin

Армия России освободила Катериновку в ДНР от присутствия ВСУ. Об этом 7 апреля сообщили в Минобороны РФ.
«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад» освобожден населенный пункт Катериновка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Также бойцы «Запада» поразили живую силу и технику противника в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Потери ВСУ составили порядка 215 человек.

4 апреля в министерстве также заявили об освобождении российскими силами населенных пунктов Розовка и Успеновка

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