ВСУ обстреляли больницу с тяжёлыми пациентами в Запорожской области

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Украинские войска обстреляли из артиллерии больницу в прифронтовом городе Каменка-Днепровская в Запорожской области, где находятся в том числе тяжёлые пациенты. Здание получило серьёзные повреждения, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своём Telegram-канале.
Отмечается, что ВСУ обстреляли гражданское лечебное учреждение, где находятся десятки пациентов, многие из которых не могут самостоятельно передвигаться, поскольку подключены в аппаратам ИВЛ. К счастью, в результате обстрела, ни больные, ни сотрудники не пострадали.
Балицкий уточнил, что ударами артиллерии ВСУ были повреждены окна в отделениях, трубы тепломагистрали, электропровод и стоящий на территории легковой автомобиль.
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Балицкий уточнил, что ударами артиллерии ВСУ были повреждены окна в отделениях, трубы тепломагистрали, электропровод и стоящий на территории легковой автомобиль.
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Анастасия Чинкова