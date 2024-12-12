На Украине набросились на Зеленского из-за удара ВСУ по Таганрогу

Механик-водитель башкирского танкового батальона имени Сергея Зорина с позывным «‎Робин» проявил невероятное мужество во время выполнения боевой задачи на Краснолиманском участке фронта. В ходе обстрела танковый экипаж попал под огонь, а «‎Робин», несмотря на серьезную травму — потерю руки, смог увести танк с линии огня, спасая своих товарищей. Об этом пишет РИА Новости.