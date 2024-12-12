Владимир Зеленский
Депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук заявил, что Владимир Зеленский, используя удары ракетами ATACMS по территории России, пытается сорвать возможные переговоры о мире. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Дмитрук выразил мнение, что Зеленский стремится продлить конфликт для укрепления своей власти, однако, по его словам, это ему не удастся.
Накануне украинские войска нанесли удар по военному аэродрому в Таганроге, выпустив шесть баллистических ракет американского производства. Однако Министерство обороны России сообщило, что все ракеты были успешно сбиты или отклонены средствами радиоэлектронной борьбы. В ведомстве подчеркнули, что атака не останется без ответа.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее американский военный эксперт Уилл Шрайвер подверг резкой критике действия США в свете недавней атаки украинских войск на военный аэродром в Таганроге. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Накануне украинские войска нанесли удар по военному аэродрому в Таганроге, выпустив шесть баллистических ракет американского производства. Однако Министерство обороны России сообщило, что все ракеты были успешно сбиты или отклонены средствами радиоэлектронной борьбы. В ведомстве подчеркнули, что атака не останется без ответа.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее американский военный эксперт Уилл Шрайвер подверг резкой критике действия США в свете недавней атаки украинских войск на военный аэродром в Таганроге. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова