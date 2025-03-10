В Самарской области прогремело несколько взрывов на фоне атаки БПЛА на НПЗ

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Над городом Новокуйбышевском Самарской области прогремело несколько взрывов на фоне атаки беспилотников на местный НПЗ. Об этом пишет Shot.
«Несколько мощных взрывов прогремело над городом Новокуйбышевском Самарской области. Предварительно, ВСУ пытались атаковать местный НПЗ», — пишут в telegram-канале.
Сначала жители услышали звук, характерный для БПЛА. Потом прозвучал мощный взрыв в районе местного нефтеперерабатывающего завода. К тому же очевидцы рассказали о ярких вспышках в небе. По предварительным данным, один из беспилотников удалось сбить при подлете к НПЗ. Режим опасности атаки БПЛА введен в Самарской области с 01:55.
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Иван Мусатов