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В Самарской области прогремело несколько взрывов на фоне атаки БПЛА на НПЗ

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Над городом Новокуйбышевском Самарской области прогремело несколько взрывов на фоне атаки беспилотников на местный НПЗ. Об этом пишет Shot.
«Несколько мощных взрывов прогремело над городом Новокуйбышевском Самарской области. Предварительно, ВСУ пытались атаковать местный НПЗ», — пишут в telegram-канале.

Сначала жители услышали звук, характерный для БПЛА. Потом прозвучал мощный взрыв в районе местного нефтеперерабатывающего завода. К тому же очевидцы рассказали о ярких вспышках в небе. По предварительным данным, один из беспилотников удалось сбить при подлете к НПЗ. Режим опасности атаки БПЛА введен в Самарской области с 01:55.

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#нпз
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В Курске прогремело несколько взрывов, после чего в городе зазвучала сирена
10 марта 2025, 03:52

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Курске прогремело несколько взрывов, после чего в городе начала звучать сирена о воздушной опасности. Об этом рассказали читатели «Радио 1».
Как рассказали читатели, взрывы прогремели около 3:40 по московскому времени. В центре города на ряде машин сработала сигнализация. Через минуту после взрывов начала звучать сирена о воздушной опасности.

Оперативный штаб Курской области объявил ракетную опасность в 3:40. Через четыре минуты она была отменена, но уже в 3:48 в городе вновь заиграла сирена. Власти пока никак не комментировали информацию о взрывах.

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#взрывы
#оперативный штаб
#опасность
#воздушная тревога
#курская область
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Трамп: США почти возобновили передачу разведданных Украине
10 марта 2025, 02:52

Фото: iStock/ValleraTo

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты практически возобновили передачу разведанных Украине. Об этом сообщает Reuters.
«Он сказал журналистам, что администрация уже почти сняла паузу на обмен разведывательной информацией с Украиной», — пишут в агентстве.

Ранее стало известно о намерении киевских властей попросить США возобновить разведывательную и военную поддержку Украины. К тому же украинская сторона хочет убедить Трампа в желании Владимира Зеленского как можно быстрее завершить конфликт с Россией.

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Журналист Боуз обвинил Зеленского в уничтожении ВСУ и краже миллиардов долларов
10 марта 2025, 01:14

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)

Ирландский журналист Чей Боуз обвинил Владимира Зеленского в уничтожении украинской армии и краже миллиардов долларов. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
«Потерял всякую американскую поддержку. Потерял Курск и Донбасс. Погубил свою армию. Потерял всякое доверие на мировой арене. Обанкротил ЕС. Разрушил доверие к НАТО. Опустошил Украину. Украл миллиарды долларов», — пишет Боуз.

Ранее сообщалось о намерении киевских властей попросить США возобновить разведывательную и военную поддержку Украины. К тому же украинская сторона попытается убедить американского президента Дональда Трампа в том, что Зеленский готов к быстрому завершению конфликта с РФ.

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#украина
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За полчаса в Курской области трижды объявляли ракетную опасность
10 марта 2025, 01:10

Фото: iStock/bpawesome

В Курской области с 0:30 до 1:00 трижды была объявлена ракетная опасность. Об этом свидетельствуют данные регионального оперштаба.
«Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — говорилось в сообщениях оперштаба.

Первая ракетная опасность была объявлена с 0:32 до 0:41. Вторая с 0:42 до 0:45. Третье предупреждение появилось в 0:55 и продлилось до 0:57.

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В Курской области украинская армия массово бежит из поселка Мирный под Суджей
10 марта 2025, 00:40

Фото: iStock/undefined undefined

Украинские войска в Курской области массово бегут из поселка Мирный под Суджей. Об этом рассказали в telegram-канале «Военкоры русской весны».
«Боевики ВСУ массово бегут из н.п. Мирный, поселок в пригороде Суджи переходит под контроль армии России», — говорится в сообщении.

Ожидается, что уже завтра российские войска начнут боевые действия в самой Судже. Как отметили в сообщении, тиски вокруг города продолжают сжиматься. Сейчас Мирный практически под полным контролем ВС РФ.

Ранее сообщалось об упорных боях в окрестностях Суджи в ночь на 9 марта. При этом солдаты ВСУ оказывают серьезное сопротивление российским военным.

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#курская область
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