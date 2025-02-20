В Домодедове открыли Музей боевой авиации имени лётчика Талалихина

Фото: пресс-служба администрации г. о. Домодедово
Музей боевой авиации имени Героя Советского Союза Виктора Талалихина открыли в домодедовском доме «Юнармии». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Многие экспонаты в музее подлинные. Это солдатские фляжки, походные котелки, шевроны, лётная форма, парашют и вещмешок, поднятые с полей боёв фрагменты боеприпасов. Внимание привлекает действующий макет воздушного боя, в котором военный лётчик Талалихин совершил ночной таран немецкого бомбардировщика.
Первую экскурсию для почётных гостей провёл руководитель музея Юрий Проскурин.
Музей расположен по адресу: Домодедово, Кутузовский пр., 12
Он работает с понедельника по среду с 10 до 16 часов.
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«Создание музея – важный шаг в благородном деле сохранения исторической правды и увековечения памяти о подвигах защитников нашей страны», – сказала директор детского морского центра «Альбатрос» Ольга Бычкова.Фото: пресс-служба администрации г. о. Домодедово
Первую экскурсию для почётных гостей провёл руководитель музея Юрий Проскурин.
«Он рассказал об аэродроме, располагавшемся около деревни Степыгино с 1941 по 1957 годы, о защитниках неба Москвы во время Великой Отечественной войны, о Викторе Талалихине, о домодедовцах-героях Советского Союза Петре Батыреве и Давыде Курыжове, а также о ветеране боевых действий в Афганистане, командире боевого вертолёта, подполковнике запаса Алексее Нечунаеве», – отметили в администрации.В экспозиции представлены части военных беспилотников с фронта, фрагмент блиндажа оператора БПЛА, образцы гуманитарной помощи – сети, окопные свечи, печка-буржуйка и многое другое.
Музей расположен по адресу: Домодедово, Кутузовский пр., 12
Он работает с понедельника по среду с 10 до 16 часов.
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Лора Луганская