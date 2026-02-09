Активное продвижение ВС РФ в Сумской области, освобождение Сидоровки и Глушковки: последние новости СВО на 9 февраля
Боевые действия на фронте продолжают нарастать по всей линии соприкосновения. За минувшие сутки на основных стратегических направлениях российские подразделения добились ряда важных тактических успехов, укрепляя оперативную инициативу. Продолжаются активные наступательные действия и уничтожение ключевой инфраструктуры противника. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Сумская областьВС РФ наращивают темпы наступления в Сумской области и расширяют контроль над территориями вблизи освобожденных ранее пунктов. На десяти участках Сумского, пяти — Краснопольского и четырех — Глуховского районов отмечено значительное продвижение. Министерство обороны сообщило об освобождении приграничной Сидоровки, а также развитие наступательных действий в районе Покровки. Авиация и тяжелые огнеметные системы наносят точные удары по обнаруженным объектам противника. Украинские формирования за минувшие сутки предприняли две неудачные контратаки под Миропольем и Варачино.Огневым поражением все штурмовые группы уничтожены.
Харьковская областьНа Харьковском направлении сохраняется напряженная обстановка. Идут ожесточенные бои за Графское. Восточнее Симиновки ВС РФ заняли несколько вражеских рубежей. Активные столкновения отмечаются южнее Вильчи и в районе Волчанских Хуторов. Российские военные углубляются в оборонительные порядки украинских войск, преодолевая упорное сопротивление. Ответные действия противника ведут к его значительным потерям от ударов авиации и тяжелых огнеметных систем.
Под Старицей завершена зачистка лесного участка с продвижением на российских штурмовиков на 150 метров. В лесах у Симиновки заняты два вражеских опорных пункта, общее продвижение достигло более 250 метров. В районе Волчанских Хуторов авиация РФ подавила позиции украинских бригад. В окрестностях Чугуновки две вражеские группы пытались отбить утраченные позиции. Их контратака была отбита, противник отступил. Контроль над населенным пунктом сохранился за российской стороной.
Константиновское направлениеПодразделения ВС РФ увеличивают контролируемую территорию в окрестностях Ильиновки и к северу от Степановки. В Константиновке продолжаются упорные уличные столкновения. Российские военные вытесняют противника из района Клебан-Быкского водохранилища. Наиболее ожесточенное противоборство наблюдается на линии Бересток — Степановка. Овладение этим рубежом позволит выйти к юго-западным подступам Константиновки. Интенсивные боестолкновения также фиксируются в юго-восточном секторе города.
Российские силы ПВО за ночь сбили 69 украинских беспилотников