В Донецке два человека пострадали при атаке беспилотника

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Два человека были ранены в воскресенье утром в Петровском районе Донецка из-за сброса взрывоопасного устройства с украинского беспилотника, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
«Утренний сброс взрывоопасного устройства с дрона в Петровском районе привел к осколочным ранениям обеих ног у мужчины 1971 года рождения, который находился в своем автомобиле. Он был отправлен в медицинское учреждение», — написал Кулемзин.Также пострадал мужчина 1985 года рождения, у которого диагностированы осколочные ранения левого плеча и ушной раковины.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало о сбросе взрывоопасного устройства на Петровский район.
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