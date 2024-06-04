В Раде сравнили Украину с колонией из-за закона о статусе английского

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Украина сравнялась с бывшими колониями Великобритании в своем законодательстве, приняв закон о статусе английского языка в стране. Об этом сообщил украинский депутат Евгений Вятрович, как передает УНИАН.
Вятрович назвал идею законопроекта «ошибочной и странной». Он отметил, что для популяризации изучения английского языка необходимы временные, кадровые и финансовые ресурсы, а не закон.
Политик добавил, что власти страны выбрали путь символических решений вместо реальных мер.
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«Законы о особом статусе английского языка существуют только в тех странах, которые когда-то были колониями Великобритании», — заявил депутат.
Политик добавил, что власти страны выбрали путь символических решений вместо реальных мер.
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Артем Кузьмин