В Донецке из-за атаки БПЛА пострадала женщина, повреждены дома
В Киевском районе Донецка произошла атака украинского беспилотника.
Мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале сообщил о повреждении остекления многоквартирных домов на проспекте Киевском. В результате инцидента пострадала пожилая женщина 1943 года рождения.
Местные жители ощутили сильный удар. Повреждения затронули несколько зданий. Власти продолжают следить за ситуацией и оказывают помощь пострадавшим.
