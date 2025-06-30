Украинские военкомы используют девушек в качестве «приманок», чтобы мобилизовать мужчин

Украинские военкомы мобилизуют мужчин с помощью девушек
Фото: iStock/ Lavju

Сотрудники территориальных центров комплектования (так на Украине называют военкоматы) начали использовать девушек в качестве приманки для мобилизации мужчин в армию. Об этом сообщило агентство РИА Новости, ссылаясь на пленного бойца 25-й бригады ВСУ Александра Колесника.



«Я познакомился с девушкой из Васильковки, и она меня пригласила к себе в гости. Я приехал, мы с ней дошли до ее дома, и меня там приняло ТЦК. И дальше все закрутилось, поехало», — отметил пленный.

Со слов Колесника, сейчас ТЦК испытывает острую нехватку людей, они «изощряются по многим функциям и схемам», чтобы «заманить к себе».

Пленный уточнил, что познакомился с дамой в социальных сетях. Вскоре они стали созваниваться, а потом девушка пригласила его к себе в гости в другой город, где в дальнейшем его и мобилизовали.

Ранее сообщалось, что Винницкий областной суд Украины отправил повестку погибшему военнослужащему. Представители признали ошибку, объяснив произошедшее сбоем в системе.
Ольга Енгалычева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0