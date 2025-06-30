Украинские военкомы используют девушек в качестве «приманок», чтобы мобилизовать мужчин

30 июня 2025, 21:29

Украинские военкомы мобилизуют мужчин с помощью девушек

Фото: iStock/ Lavju

Сотрудники территориальных центров комплектования (так на Украине называют военкоматы) начали использовать девушек в качестве приманки для мобилизации мужчин в армию. Об этом сообщило агентство РИА Новости, ссылаясь на пленного бойца 25-й бригады ВСУ Александра Колесника.







«Я познакомился с девушкой из Васильковки, и она меня пригласила к себе в гости. Я приехал, мы с ней дошли до ее дома, и меня там приняло ТЦК. И дальше все закрутилось, поехало», — отметил пленный.