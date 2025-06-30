Украинские военкомы используют девушек в качестве «приманок», чтобы мобилизовать мужчин
Украинские военкомы мобилизуют мужчин с помощью девушек
Сотрудники территориальных центров комплектования (так на Украине называют военкоматы) начали использовать девушек в качестве приманки для мобилизации мужчин в армию. Об этом сообщило агентство РИА Новости, ссылаясь на пленного бойца 25-й бригады ВСУ Александра Колесника.
«Я познакомился с девушкой из Васильковки, и она меня пригласила к себе в гости. Я приехал, мы с ней дошли до ее дома, и меня там приняло ТЦК. И дальше все закрутилось, поехало», — отметил пленный.
Со слов Колесника, сейчас ТЦК испытывает острую нехватку людей, они «изощряются по многим функциям и схемам», чтобы «заманить к себе».
Пленный уточнил, что познакомился с дамой в социальных сетях. Вскоре они стали созваниваться, а потом девушка пригласила его к себе в гости в другой город, где в дальнейшем его и мобилизовали.
Ранее сообщалось, что Винницкий областной суд Украины отправил повестку погибшему военнослужащему. Представители признали ошибку, объяснив произошедшее сбоем в системе.