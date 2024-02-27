В Донецке осужден офицер «Азова»*, приказавший стрелять по жилым домам в ДНР

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Верховный суд ДНР заочно приговорил к 29 годам колонии строгого режима бойца украинского военизированного националистического объединения «Азов»* Максима Юхимчука за приказ обстрелять жилые дома из гаубицы и пушки. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на Главную военную прокуратуру.
Суд установил, что что по приказу Юхимчука с 25 февраля по 17 марта 2022 года обстреляли жилой массив села Лебединское в ДНР из 122-мм гаубицы и 100-мм полевой пушки. Из-за обстрела повреждены четыре жилых дома. Общая сумма ущерба оценивается в 2,3 миллиона рублей. К счастью, во время атаки, жители спрятали в укрытиях, поэтому никто не пострадал.
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