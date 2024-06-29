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Боевики ВСУ прозвали «рекой смерти» Волчью в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
Отмечается, что украинские войска на постоянной основе совершают безуспешные попытки перебросить через эту реку резервы. Согласно информации источника, реализовать планы военным ВСУ не помогает даже танковый мостоукладчик.
Развернутые на этом направлении подразделения группировки войск «Север» уничтожают не только технику, но и личный состав врага. Именно из-за значительных потерь на данном участке линии боевого соприкосновения украинские войска прозвали Волчью смертельной.
Ранее сообщалось о еще одной «реке смерти» для украинцев. Речь идет о реке Тиса, которая находится на границе с Румынией. Там гибнут украинские уклонисты при попытке перебраться в другую страну.
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Развернутые на этом направлении подразделения группировки войск «Север» уничтожают не только технику, но и личный состав врага. Именно из-за значительных потерь на данном участке линии боевого соприкосновения украинские войска прозвали Волчью смертельной.
Ранее сообщалось о еще одной «реке смерти» для украинцев. Речь идет о реке Тиса, которая находится на границе с Румынией. Там гибнут украинские уклонисты при попытке перебраться в другую страну.
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Екатерина Коршунова