В результате налета дронов ВСУ на Липецк пострадала женщина

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В Липецке после падения обломков украинского беспилотника пострадала работница местной станции аэрации. Об этом рассказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
«В результате падения обломков БПЛА на территории Липецкой станции аэрации пострадала сотрудница предприятия. Оперативные службы работают на месте происшествия», — пишет глава региона в своем telegram-канале.
Пострадавшая была госпитализирована в больницу с осколочными ранениями. На данный момент ей оказывается вся необходимая помощь. Несмотря на падение обломков беспилотника, работа станции аэрации не нарушена.
Напомним, что в ночь на 13 февраля на Липецк была совершенна массированная атака украинских беспилотников. Жители рассказали о сильных взрывах в небе над городом. В некоторых районах была нарушена подача электричества.
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