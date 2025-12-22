В Донецке завели дело против лжеюристов, обманувших участников СВО

22 декабря 2025, 11:01

Фото: iStock/Motortion

В Донецке прокуратура возбудила уголовное дело против сотрудников юридической фирмы. Эти люди обманывали участников специальной военной операции и их семьи, нанеся ущерб на сумму свыше миллиона рублей. Об этом пишет РИА Новости.