В Донецке завели дело против лжеюристов, обманувших участников СВО
В Донецке прокуратура возбудила уголовное дело против сотрудников юридической фирмы. Эти люди обманывали участников специальной военной операции и их семьи, нанеся ущерб на сумму свыше миллиона рублей. Об этом пишет РИА Новости.
Проверка, проведенная прокуратурой Ворошиловского района, выявила, что с мая 2024 года по октябрь 2025 года работники компании разработали план хищения средств у граждан. Они создали юридическую организацию и привлекали деньги под предлогом оказания юридических услуг, которые на самом деле не собирались предоставлять.
Людей убеждали, что после подписания договора их проблемы решатся. Однако после получения денег сотрудники фирмы лишь имитировали оказание услуг, меняли адреса и названия компании, чтобы избежать ответственности.
В результате проверки прокуратура передала материалы в следственный отдел по Ворошиловскому району. Следственный комитет России по ДНР возбудил три уголовных дела по статье о мошенничестве.
