22 декабря 2025, 10:08

Фото: Минобороны РФ

На фронтах СВО продолжается стратегическое наступление, подразделения ВС РФ продвинулись на нескольких направлениях, создав предпосылки для изменения оперативной обстановки. Наиболее интенсивные боевые действия развернулись в Харьковской области, на Краснолиманском и на Северском направлениях. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Сумская область Харьковская область Северское направление Купянское направление Краснолиманское направление Константиновское направление



Сумская область

Харьковская область

Северское направление

Купянское направление

Краснолиманское направление

Константиновское направление