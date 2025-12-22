Освобождение Вильчи, активная оборона Купянска и городские бои в Константиновке: последние новости СВО на 22 декабря
На фронтах СВО продолжается стратегическое наступление, подразделения ВС РФ продвинулись на нескольких направлениях, создав предпосылки для изменения оперативной обстановки. Наиболее интенсивные боевые действия развернулись в Харьковской области, на Краснолиманском и на Северском направлениях. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Сумская областьНа Сумском направлении отмечается высокая динамика развития наступления ВС РФ. Взятие под контроль высшей географической точки в районе села Высокое предоставляет существенные преимущества для наблюдения и корректировки огня. Украинская сторона, неся потери и лишаясь оборонительных рубежей, предпринимает попытки сдержать наступление путем экстренной переброски резервов на передний край.
За минувшие сутки российским военным удалось улучшить тактическое положение на нескольких участках, продвинувшись в общей сложности на расстояние до одного километра. Авиационная поддержка и мощь реактивной артиллерии сыграли ключевую роль в подавлении вражеской обороны. Огневым воздействием была успешно сорвана контратака боевой группы 225-го отдельного штурмового полка ВСУ в районе Андреевки, где также был подбит современный танк западного производства «Леопард-2». Отмечены случаи пленения военнослужащих противника.
В связи с развитием наступления и приближением линии боевого соприкосновения украинскими властями объявлена срочная эвакуация из Краснопольского района, до центра которого от новых российских позиций остается около шести километров.
Харьковская областьНа Харьковском направлении подразделениями ВС РФ достигнут значительный оперативный успех. Штурмовыми группами, при мощной огневой поддержке армейской авиации и ударных беспилотных комплексов, полностью взят под контроль населенный пункт Вильча. В течение суток наступающие части активно развивают достигнутый результат на ряде тактических участков. Отмечено улучшение позиций в районе Старицы, где продвижение составило до четырехсот метров. Также российские военные закрепились на двух бывших вражеских укреплениях западнее Лимана и расширили контроль над лесным массивом в полосе от Мелового до Хатнего, углубившись на аналогичное расстояние.
Комплексным применением высокоточного оружия нанесено поражение объектам военной инфраструктуры противника, включая пункты дислокации двух отдельных механизированных бригад ВСУ в районе Великого Бурлука и Колодезного. Оборона украинских сил, опирающаяся на подразделения 57-й мотопехотной и 225-й штурмовой бригад, была прорвана. Противник несет потери и вынужденно отходит.
Северское направлениеНа Северском направлении продолжаются интенсивные боевые действия. ВС РФ достигнуты тактические успехи на ряде участков. Зафиксировано закрепление штурмовых групп РФ в населенных пунктах Кузьминовка и Бондарное. Продолжается активное движение в сторону районов западнее Северска. Ведутся ожесточенные столкновения за контроль над Закотным и Озёрным. Кроме того, наступающими частями российской армии установлен контроль над ключевыми укреплениями севернее Диброва. Развивается операция, нацеленная на выход к Красному Лиману. Противник оказывает упорное сопротивление.
Купянское направлениеВ районе города Купянск сохраняется напряжённая оперативная обстановка, сопровождаемая ожесточёнными столкновениями в границах городской застройки. Ключевыми точками противостояния остаются центральные кварталы и микрорайон Юбилейный. ВС РФ, преодолевая упорное сопротивление, добились тактического успеха на смежных участках. Отмечено улучшение позиций в окрестностях Боровой, а также взятие рубежей к северу от Новоплатоновки.
Враг, стремясь удержать контроль над территорией в этом районе, активно перебрасывает дополнительные силы, включая иностранных контрактников. Их перемещения и скопления оперативно вскрываются средствами разведки, после чего наносятся превентивные высокоточные удары артиллерией и беспилотными ударными системами. Российские подразделения успешно отражают попытки вражеских тактических групп пробиться в город.