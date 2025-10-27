27 октября 2025, 17:59

МО: Бойцы ВС РФ пресекли четыре попытки ВСУ вырваться из окружения в Купянске

Фото: istockphoto/IherPhoto

Минобороны РФ 27 октября заявило, что в Купянске под Харьковом сорвали четыре попытки ВСУ прорваться из кольца окружения на правый берег реки Оскол по разрушенным переправам в районе Петровки.