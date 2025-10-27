Достижения.рф

Бойцы ВС РФ пресекли четыре попытки ВСУ вырваться из окружения в Купянске

Фото: istockphoto/IherPhoto

Минобороны РФ 27 октября заявило, что в Купянске под Харьковом сорвали четыре попытки ВСУ прорваться из кольца окружения на правый берег реки Оскол по разрушенным переправам в районе Петровки.



По данным ведомства, в результате артиллерийских ударов и применения беспилотников уничтожили до 50 военнослужащих ВСУ и шесть единиц военной техники, в том числе два бронеавтомобиля Humvee.

Кроме того, ВС РФ продолжают наступательные действия в Красноармейске. В течение дня, как утверждается, ликвидировали 60 украинских боевиков и пять единиц техники.

Никита Кротов

