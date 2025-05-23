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В Дубне прошла встреча руководства города с жёнами и матерями участников СВО

Видео: пресс-служба администрации г.о. Дубна

В Дубне состоялась встреча руководства города с жёнами и матерями участников специальной военной операции. Участницы мероприятия поддержали инициативу главы города Максима Тихомирова провести День города в патриотическом формате, продолжив тем самым череду мероприятий, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служьа администрации городского округа.
Во время обсуждения затрагивались как личные вопросы, так и темы, значимые для всего муниципалитета. В частности, речь шла о благоустройстве территории, ремонте и уборке дорог, строительстве жилья, распределении путёвок в детские лагеря и других мерах социальной поддержки.

Отдельные слова благодарности были адресованы администрации за организацию бесплатной реабилитации в медсанчасти №9. Эта мера доступна не только для участников боевых действий, но и для членов их семей. Многие уже воспользовались возможностью восстановить здоровье.

Особое внимание участники встречи уделили прошедшим торжествам по случаю 80-летия Победы. Жители высоко оценили оформление города и выступление Дубненского симфонического оркестра с исполнением «Ленинградской» симфонии Дмитрия Шостаковича.

Глава города отметил, что предстоящий День города пройдёт в духе патриотизма и станет продолжением памятных мероприятий. Встречи с семьями военнослужащих в формате выездной администрации в Дубне будут проводиться на регулярной основе.

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#администрация
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Российские войска освободили Радьковку в Харьковской области
23 мая 2025, 13:14

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Военнослужащие ВС РФ освободили населенный пункт Радьковка в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны России.
По данным ведомства, за неделю противник потерял до 1 585 боевиков в зоне ответственности группировки войск «Запад». Уточняется, что ВСУ также лишились трех танков, 13 боевых машин и 11 орудий полевой артиллерии.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#спецоперация
#харьковская область
#вс рф
#россия
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Девять человек находятся в больнице после атаки ВСУ на дом в Ельце
23 мая 2025, 10:50

Фото: iStock/peterscode

Девять человек находятся на стационарном лечении после атаки украинских дронов на жилой дом в городе Ельце (Липецкая область).
Как сообщили в Минздраве России, все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.
«Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России», — добавили в пресс-службе ведомства.
Атаки дронов ВСУ на российские регионы продолжаются третий день подряд. Под ударами оказались не только Елец и Липецкая область, но и Москва, Льгов в Курской области и Тульская область. Всего в небе над этими регионами было сбито 112 дронов, из которых 24 — над Московской областью. В результате атак в нескольких регионах России пострадали гражданские лица.

В Москве рейсы перенаправляют на запасные аэродромы, в Ельце обломки дронов вызвали пожар, потребовалась эвакуация в промышленной зоне. В Льгове повреждены 30 частных домов, 16 человек получили ранения, среди них – два ребёнка.

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#москва
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Гранаты с химическими веществами обнаружили на брошенных позициях ВСУ в Курской области
23 мая 2025, 10:24

Фото: iStock/Anna_Anikina

Ручные химические гранаты и самодельные химические гранаты, предназначенные для сбросов с БПЛА, были найдены на брошенных позициях ВСУ в Курской области. Об этом сообщил командир сводного отряда разминирования МЧС России с позывным «Пилат».
По его словам, состав этих боеприпасов пока не изучен.
«<…> это может быть и фосфор, могут быть и другие зажигательные смеси… Это пластиковая бутылка, к которой прикручен взрыватель. Внутри жидкость темного цвета», — цитирует слова командира РИА Новости.
Кроме этого, при обследовании позиций были обнаружены переделанные под сброс с беспилотников дымовые гранаты, предназначенные для установки на бронетехнику производства НАТО. Как рассказал командир сводного отряда разминирования, эти химические средства могут иметь удушающий эффект, они могли использоваться украинскими боевиками не только против бойцов ВС РФ, но и против гражданского населения.

Напомним, что сводный отряд МЧС РФ приступил к очистке освобождённых территорий Курской области от взрывоопасных предметов.

О том, что операция по освобождению региона от украинских боевиков завершилась, доложил президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля.

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#бпла
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#вс рф
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#курская область
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Стали известны последствия удара ВСУ по Льгову Курской области
RT узнал о последствиях удара ВСУ по Льгову Курской области
23 мая 2025, 09:54

Фото: iStock/Standart

Стали известны последствия удара ВСУ по Льгову Курской области. Об этом информирует RT.
По словам местных жителей, они слышали около трех прилётов. Четвертый, как утверждает одна из женщин, был где-то вдалеке.

«Стекла повылетели. В соседнем доме там женщину ранило и ребёнка. У женщины что-то с поясницей», — цитирует RT собеседницу.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#удар
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#окно
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Новые атаки ВСУ на Москву, попытки прорыва в Курской области, освобождение села под Торецком: последние новости СВО
23 мая 2025, 09:21

Фото: iStock/ zabelin

На утро 23 мая ситуация на фронтах остаётся напряжённой. Российские войска продолжают наступательные действия на нескольких направлениях, активно используя артиллерию, авиацию и беспилотники. В ответ ВСУ наносят удары по приграничным территориям России и пытаются контратаковать. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Массированные атаки БПЛА 23 мая

Атаки украинских беспилотников на российские регионы продолжаются третий день подряд. Под ударами оказались Москва, Елец, Липецкая область, Льгов в Курской области и Тульская область. Всего в небе над этими регионами было сбито 112 дронов, из которых 24 — над Московской областью. В результате атак в нескольких регионах России пострадали гражданские лица.

В Москве рейсы перенаправляют в запасные аэропорты, в Ельце обломки дронов вызвали пожар и потребовали эвакуации в промышленной зоне. В Льгове повреждены 30 частных домов, 16 человек получили ранения, среди которых двое — дети.

Курская область

Украинская колонна, состоящая из трёх боевых машин пехоты (БМП), включая американскую «Брэдли», и одного бронетранспортёра «Страйкер», выдвинулась из села Павловка (Сумская область, Украина) в сторону посёлка Новый Путь в Глушковском районе Курской области. Российские войска быстро обнаружили и уничтожили колонну на марше с помощью артиллерийских ударов, барражирующих боеприпасов и FPV-дронов.

Кроме того, в окрестностях приграничных населённых пунктов Рыжевка и Павловка, а также в лесных массивах между сёлами Речки и Бондаревщина (Сумская область), российские силы провели серию атак по позициям ВСУ. На Тёткинском и Глушковском направлениях за сутки было уничтожено 16 единиц украинской военной техники, включая бронемашины и транспортные средства. Российские войска продолжают контролировать приграничную территорию, предотвращая прорывы.

В российском городе начался пожар после падения обломков дрона
В российском городе начался пожар после падения обломков дрона

Херсонское направление

Линия фронта остаётся стабильной. Российские подразделения предотвратили попытку диверсии со стороны ВСУ, уничтожив две вражеские лодки на водных путях. В результате обстрела Каховки повреждена больница, один человек ранен.

Запорожское направление

Продолжаются позиционные бои с активным применением дронов. Российские войска наносят точные удары по пунктам управления беспилотниками и станциям РЭБ противника, снижая его технические возможности.

Торецкое направление

Минобороны РФ сообщило об освобождении Новой Полтавки западнее Торецка. ВСУ перебрасывают резервы для удержания линии Шевченко Первое – Попов Яр – Полтавка – Русин Яр, где идут ожесточённые встречные бои. Российские дроны нарушают логистику противника в районе Константиновки и Дружковки. Севернее Торецка активизировались бои в районе Дылеевки.

Фото: iStock/Aleksandr Golubev


Часовоярское направление

Значительных изменений нет, но в юго-западной части города продолжаются бои. Российские войска добились тактических успехов к северу от Часова Яра, однако детали пока не уточняются.

Северское направление

Основные бои ведутся за Верхнекаменское. Стороны активно применяют артиллерию и дроны. Большая часть села остаётся в «серой зоне», что говорит о высокой интенсивности боевых действий.

Краснолиманское направление

Позиционная борьба продолжается в районах Колодезей и Редкодуба. Российские войска сохраняют инициативу, но прорывов пока нет.

Купянское направление

Российские силы наносят удары артиллерией и авиабомбами (ФАБ) по позициям ВСУ в Купянске-Узловом и западнее плацдарма в Заосколье. Противник несёт потери, но пытается укрепить оборону.

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Харьковское направление

Российские войска закрепились в восточной части Волчанска и продвигаются в районе Волчанских Хуторов. ВСУ пытаются стабилизировать фронт, но инициатива остаётся за нашими подразделениями.

Угледарское направление

Ожесточённые бои идут в Новополе и Зелёном Поле, где под контролем ВС РФ находится около трети территории. Эти сёла имеют стратегическое значение, находясь вблизи стыка трёх областей. Восточнее Фёдоровки идут тяжёлые бои в направлении Комара. В Отрадном российские силы вошли в южную и восточную части, начав штурм. ВСУ контратакуют с использованием бронетехники, неся потери.

Покровское направление

Российские войска ведут активные бои в Новосергеевке и Новониколаевке, освободив около трети территории. Локальный прорыв в Днепропетровскую область может перерасти в более масштабное наступление. Планируются удары в районе Зелёного Поля, Орехово, западнее Котляровки и севернее Новониколаевки. Продолжаются бои в Удачном, Котлино и Зверево. ВС РФ восстановили контроль над Бельгийкой и продвигаются в направлении Чунишино. На восточном фланге идёт зачистка территории между Елизаветовкой, Малиновкой и Мирноградом.

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