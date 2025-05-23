В Дубне прошла встреча руководства города с жёнами и матерями участников СВО

Видео: пресс-служба администрации г.о. Дубна
В Дубне состоялась встреча руководства города с жёнами и матерями участников специальной военной операции. Участницы мероприятия поддержали инициативу главы города Максима Тихомирова провести День города в патриотическом формате, продолжив тем самым череду мероприятий, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служьа администрации городского округа.
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Дайана Хусинова