В Дубне провели экскурсии на предприятия для ветеранов спецоперации
В Дубну провели три экскурсии на производственные предприятия для бойцов СВО, которые возвращаются после демобилизации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
Дубна как город высокотехнологичных производств включилась в проект «Промышленный туризм». Военнослужащим и членам их семей оказывают всестороннюю поддержку. В городе уже удалось трудоустроить девять ветеранов спецоперации.
«У нас работают представитель фонда «Защитники Отечества», Ассоциация ветеранов СВО, а также многочисленные городские общественные организации. Мы всегда на связи с ребятами и готовы им помочь», – подчеркнул глава муниципалитета Максим Тихомиров.
На очередной экскурсии ветераны и члены их семей познакомились с высокотехнологичным производством одного из предприятий Дубны. Гости смогли задать вопросы руководству, обсудить возможные перспективы и вакансии.