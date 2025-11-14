В Дубне провели экскурсии на предприятия для ветеранов спецоперации

14 ноября 2025, 17:13

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

В Дубну провели три экскурсии на производственные предприятия для бойцов СВО, которые возвращаются после демобилизации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации наукограда.





Дубна как город высокотехнологичных производств включилась в проект «Промышленный туризм». Военнослужащим и членам их семей оказывают всестороннюю поддержку. В городе уже удалось трудоустроить девять ветеранов спецоперации.

«У нас работают представитель фонда «Защитники Отечества», Ассоциация ветеранов СВО, а также многочисленные городские общественные организации. Мы всегда на связи с ребятами и готовы им помочь», – подчеркнул глава муниципалитета Максим Тихомиров.