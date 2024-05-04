В двух областях Украины объявлена воздушная тревога

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В двух областях на востоке и юге Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные Министерства цифровой трансформации Украины.
Отмечается, что тревога объявлена в Днепропетровской и Николаевской областях. Воздушная угроза также была объявлена на подконтрольных Киеву территориях Донецкой народной республики (ДНР), Запорожской и Херсонской областей.
Ранее, вечером 3 мая, воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины в третий раз за день. Первый сигнал прозвучал в 20:35 по московскому времени в Киеве, Киевской, Полтавской и Винницкой областях, а через две минуты распространился на все регионы.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее, вечером 3 мая, воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины в третий раз за день. Первый сигнал прозвучал в 20:35 по московскому времени в Киеве, Киевской, Полтавской и Винницкой областях, а через две минуты распространился на все регионы.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Александр Климов