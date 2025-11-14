В егорьевской гимназии №10 открыли Парту Героя в честь участника СВО

14 ноября 2025, 11:41

Фото: пресс-служба администрации м.о. Егорьевск

Церемония открытия Парты Героя, посвящённой участнику специальной военной операции Степану Лиманскому, открыли в гимназии №10 в Егорьевске. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





В зону боевых действий Степан Лиманский отправился по контракту с Минобороны РФ в 2022 году. Он служил механиком. В боях под Херсоном спас экипаж из горящего танка в июне 2024 погиб под Новомихайловкой в ДНР.



