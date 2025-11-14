В егорьевской гимназии №10 открыли Парту Героя в честь участника СВО
Церемония открытия Парты Героя, посвящённой участнику специальной военной операции Степану Лиманскому, открыли в гимназии №10 в Егорьевске. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
В зону боевых действий Степан Лиманский отправился по контракту с Минобороны РФ в 2022 году. Он служил механиком. В боях под Херсоном спас экипаж из горящего танка в июне 2024 погиб под Новомихайловкой в ДНР.
В торжественном мероприятии приняли участие председатель окружного Совета депутатов Михаил Лавров и замглавы Егорьевска Сергей Ежов. Они отметили, что на примере таких героев, как Степан Лиманский, будут воспитывать будущие поколения, и его подвиг никогда не забудут.«Право первым сесть за Парту Героя предоставили сыну бойца Арсению. Кроме того, семье героя вручили Орден Мужества», — говорится в сообщении.