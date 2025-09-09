09 сентября 2025, 23:33

Орбан: ЕС использует конфликт на Украине для лишения стран суверенитета

Виктор Орбан (Фото: http://kremlin.ru/)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Евросоюз в попытке лишить страны Европы суверенитета через финансовые механизмы, связанные с конфликтом на Украине. Соответствующее заявление он сделал в социальной сети X, предупредив о рисках для будущего ЕС.







«ЕС хочет использовать конфликт на Украине как предлог, чтобы связать нас всех финансовыми узами. Мы должны смотреть дальше поля битвы, на будущее самого Союза», — написал Орбан.