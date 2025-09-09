Премьер Венгрии Виктор Орбан раскритиковал отношение ЕС к конфликту на Украине
Орбан: ЕС использует конфликт на Украине для лишения стран суверенитета
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Евросоюз в попытке лишить страны Европы суверенитета через финансовые механизмы, связанные с конфликтом на Украине. Соответствующее заявление он сделал в социальной сети X, предупредив о рисках для будущего ЕС.
«ЕС хочет использовать конфликт на Украине как предлог, чтобы связать нас всех финансовыми узами. Мы должны смотреть дальше поля битвы, на будущее самого Союза», — написал Орбан.По мнению Орбана, брюссельская элита продвигает идею коллективной задолженности, что позволяет лишать государства их суверенитета. Он подчеркнул, что такая политика может привести к дальнейшему ослаблению позиций национальных правительств в пользу наднациональных структур ЕС.
Это заявление стало продолжением серии критических высказываний венгерского премьера в адрес Евросоюза. Ранее Орбан заявлял о состоянии распада ЕС и предрекал, что общий семилетний бюджет на 2028-2035 годы может стать последним для Брюсселя.
Он также выступал против ускоренного принятия Украины в Евросоюз, аргументируя, что это приведет к экономическому краху из-за необходимости масштабной финансовой поддержки Киева.