В Екатеринбурге родственникам погибшего бойца СВО выдали чужое тело

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В Екатеринбурге родственникам погибшего бойца спецоперации по ошибке выдали тело чужого человека. Им пришлось устраивать похороны дважды. Об этом сообщает издание «Е1.ру».
Согласно сообщению, мужчина попал под частичную мобилизацию. За время службы он успел совершить подвиг. Он обнаружил группу украинских диверсантов и смог уничтожить часть из них. Однако уже через неделю он погиб.
Тело отдали родственникам, которые похоронили его 3 января. Через четыре дня им позвонили из военкомата и признались в том, что ошиблись, выдав им тело другого бойца. Новые похороны состоялись 15 января.
При этом инцидент прокомментировал и депутат Госдумы из Свердловской области Максим Иванов, который оказывает содействие участникам СВО. По его словам, подобный случай произошел в регионе впервые.
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Тело отдали родственникам, которые похоронили его 3 января. Через четыре дня им позвонили из военкомата и признались в том, что ошиблись, выдав им тело другого бойца. Новые похороны состоялись 15 января.
«Мы готовим запрос в военную прокуратуру, чтобы они провели проверку действий сотрудников военкомата, почему они не перепроверили тело», — добавил он.
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Элина Позднякова