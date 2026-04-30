В Екатеринбурге задержали подростков за передачу фотографий ВСУ

30 апреля 2026, 11:32

Mash: В Екатеринбурге задержали подростков-руферов за передачу фотографий ВСУ

В Екатеринбурге задержали группу несовершеннолетних руферов, подозреваемую в передаче украинским спецслужбам панорамных снимков города. Полученные материалы, предположительно, использовались Вооруженными силами Украины (ВСУ) для нанесения удара 25 апреля, пишет Mash.





По данным источников, подготовка атаки на уральский мегаполис заняла у противника не менее трех месяцев. Для сбора данных ВСУ завербовали школьников, имеющих доступ на крыши высотных зданий. Уже в феврале-марте подростки попадали в поле зрения правоохранителей за незаконное проникновение на кровли. Одну из групп задержали росгвардейцы. В их мобильных устройствах обнаружили панорамные фото и видео города, которые они отправляли украинской стороне за денежное вознаграждение.



На основе этих материалов украинские военные создали компьютерную модель Екатеринбурга и доработали изображение с камеры беспилотника. Это позволяло дрону сохранять управляемость даже при отключении интернета и точно достигать цели.



Сама атака произошла 25 апреля в 5:00 по московскому времени. Беспилотник врезался в многоэтажку в центре города, повредив верхние этажи. Пострадали шесть человек. Вопрос о мере наказания для задержанных пока не решили — всем фигурантам меньше 16 лет.



