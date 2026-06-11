В Элисте простились с Героем России Нараном Очир-Горяевым
В среду, 10 июня, в Элисте простились с Героем России Нараном Очир-Гяевым. Он командовал ротой при взятии Северска. Об этом пишет Telegram-канал ИД «Коммерсантъ».
Мужчина погиб 4 июня в зоне боевых действий. О нем широко узнали в декабре 2025 года. Тогда он лично доложил президенту РФ Владимиру Путину об успехе операции. На церемонии Нарана Очир-Горяева вспоминали как «истинного воина», «достойного сына своего народа» и «калмыцкого богатыря». По словам выступавших, он до последнего оставался на передовой.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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