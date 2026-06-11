В Элисте простились с Героем России Нараном Очир-Горяевым

11 июня 2026, 10:05

Наран Очир-Горяев (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

В среду, 10 июня, в Элисте простились с Героем России Нараном Очир-Гяевым. Он командовал ротой при взятии Северска. Об этом пишет Telegram-канал ИД «Коммерсантъ».