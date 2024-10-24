Появилась информация о планах ВСУ сделать Энергодар безлюдным

Фото: iStock/OlyaSolodenko
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что участившиеся обстрелы Энергодара со стороны ВСУ связаны с желанием сделать его безлюдным. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, боевики Вооруженных сил Украины сознательно наносят удары по критической инфраструктуре Энергодара с целью оставить город без электричества, воды и отопления.
Он отметил, что это делается для того, чтобы заставить местных жителей покинуть свои дома и сделать город безлюдным. По его словам, это является частью стратегии киевского режима войны с мирным населением и направлено на вытеснение людей с территории путём создания невыносимых условий для жизни.
Помимо этого, Рогов добавил, что с помощью этих действий, украинские власти пытаются отвлечь внимание от провалов ВСУ на фронте.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее стало известно о ключевом направлении в зоне СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Стало известно, с какой целью ТЦК перекрыли трассу Винница — Хмельницкий
Боец российской армии оставил посмертное послание украинским солдатам в военном билете
Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Он отметил, что это делается для того, чтобы заставить местных жителей покинуть свои дома и сделать город безлюдным. По его словам, это является частью стратегии киевского режима войны с мирным населением и направлено на вытеснение людей с территории путём создания невыносимых условий для жизни.
Помимо этого, Рогов добавил, что с помощью этих действий, украинские власти пытаются отвлечь внимание от провалов ВСУ на фронте.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее стало известно о ключевом направлении в зоне СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Стало известно, с какой целью ТЦК перекрыли трассу Винница — Хмельницкий
Боец российской армии оставил посмертное послание украинским солдатам в военном билете
Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Дарья Осипова