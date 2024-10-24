Стало известно, с какой целью ТЦК перекрыли трассу Винница — Хмельницкий

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Сотрудники ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы) перекрыли трассу Винница — Хмельницкий для проверки документов у мужчин призывного возраста. Об этом информирует украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
Кроме того, сообщается об усилении патрулей военкоматов в Хмельницком. По информации издания, сотрудники ТЦК активно проверяют документы на улицах города.
Напомним, что мужчины на Украине прибегают к различным уловкам, чтобы сбежать из страны. Истории пересечения украинцами государственной границы похожи на приключения разведчиков-нелегалов. Они используют гидрокостюмы, ласты, подводные турбины, надувные круги для плавания и матрасы, пытаясь пересечь границу через реки.
Ранее сообщалось, что на Украине постановили задачу лишить бронирования миллион человек для новой мобилизации. Отмечается, что соответствующее поручение дал Владимир Зеленский.
До этого стало известно, что мобилизованный на Украине мужчина покончил с собой в одном из военкоматов Полтавской области. Сообщается, что украинец якобы был уклонистом и не хотел проходить военно-врачебную комиссию.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Напомним, что мужчины на Украине прибегают к различным уловкам, чтобы сбежать из страны. Истории пересечения украинцами государственной границы похожи на приключения разведчиков-нелегалов. Они используют гидрокостюмы, ласты, подводные турбины, надувные круги для плавания и матрасы, пытаясь пересечь границу через реки.
Ранее сообщалось, что на Украине постановили задачу лишить бронирования миллион человек для новой мобилизации. Отмечается, что соответствующее поручение дал Владимир Зеленский.
До этого стало известно, что мобилизованный на Украине мужчина покончил с собой в одном из военкоматов Полтавской области. Сообщается, что украинец якобы был уклонистом и не хотел проходить военно-врачебную комиссию.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова