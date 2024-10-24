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Стало известно, с какой целью ТЦК перекрыли трассу Винница — Хмельницкий

«Страна.ua»: военкомы перекрыли трассу Винница — Хмельницкий
24 октября 2024, 10:26
Фото: iStock/anyaberkut

Фото: iStock/anyaberkut

Сотрудники ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы) перекрыли трассу Винница — Хмельницкий для проверки документов у мужчин призывного возраста. Об этом информирует украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
Кроме того, сообщается об усилении патрулей военкоматов в Хмельницком. По информации издания, сотрудники ТЦК активно проверяют документы на улицах города.

Напомним, что мужчины на Украине прибегают к различным уловкам, чтобы сбежать из страны. Истории пересечения украинцами государственной границы похожи на приключения разведчиков-нелегалов. Они используют гидрокостюмы, ласты, подводные турбины, надувные круги для плавания и матрасы, пытаясь пересечь границу через реки.



Ранее сообщалось, что на Украине постановили задачу лишить бронирования миллион человек для новой мобилизации. Отмечается, что соответствующее поручение дал Владимир Зеленский.

До этого стало известно, что мобилизованный на Украине мужчина покончил с собой в одном из военкоматов Полтавской области. Сообщается, что украинец якобы был уклонистом и не хотел проходить военно-врачебную комиссию.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#мужчина
#сво
#военком
Жительница Суджи рассказала, что при вторжении ВСУ били по городу из РСЗО
24 октября 2024, 10:44

Фото: iStock/Dragunov1981

Жительница Суджи рассказала военным следователям, что в первый день вторжения ВСУ в Курскую область, 6 августа, нанесли массированный удар по центру города из реактивных систем залпового огня «Град». Видео рассказа публикует ТАСС.
«И в четыре часа (утра, 6 августа – ред.) над нашим домом полетели "Грады". Кучей выстрелов со стороны Украины. Дом начал трястись, в центре начало все взрываться», — рассказала женщина.

По ее словам, ранее таких сильных обстрелов еще не было. До этого украинская сторона атаковала Суджу только с помощью дронов. Тогда, 6 августа, в центре населенного пункта от ударов ВСУ загорелся техникум и другие здания. Местные жители сначала укрывались в подвалах домов, а потом начали уезжать.

Ранее другой житель Суджи Александр Крамаренко рассказал, что польские наемники Вооруженных сил Украины заняли дома бежавших жителей Суджи, а оставшихся повесили.

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#наемники
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«Страна.ua»: В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
24 октября 2024, 10:40

Фото: istockphoto/maki_shmaki

В Киеве вечером и ночью несколько раз гремели взрывы. Сообщалось также о работе систем противовоздушной обороны.
До этого взрывы были слышны в Черкассах и Умани, сообщает украинское издание «Страна.ua». По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена в Сумской, Черниговской, Полтавской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Харьковской и Киевской областях. Звучали сирены и в столице Украины.

Российские войска начали наносить удары по военной и энергетической инфраструктуре Киева 10 октября 2022 года — через два дня после террористического акта на Крымском мосту, ответственность за совершение которого, по оценке российских властей, несут украинские спецслужбы. В последнее время сигналы воздушной тревоги звучат в городах и областях Украины практически ежедневно.

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#украина
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Генштаб ВСУ сделал заявление об обстановке в зоне СВО
Генштаб ВСУ отметил сложную обстановку на всей линии фронта
24 октября 2024, 10:24

Фото: iStock/nndanko

Обстановка на всей линии боевого соприкосновения для армии Украины остаётся сложной. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Ситуация на фронте для украинских войск остаётся напряжённой и сложной, отметили в официальном Telegram-канале Генштаба.

Генштаб ВСУ представляет ежедневные сводки о ситуации на фронте. 7 октября сообщалось, что обстановка остаётся напряжённой. Наиболее тяжёлыми для ВСУ являются Красноармейское, Лиманское, Купянское и Кураховское направления.

Ранее полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков заявил, что у ВСУ наблюдаются признаки частичного обрушения фронта. Только ресурсы и замотивированные солдаты могут действительно исправить ситуацию на линии боевого соприкосновения. Однако их в армии Украины недостаточно.

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Пленный солдат ВСУ призвал к новому Майдану и свержению власти на Украине
24 октября 2024, 10:07

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Киевские власти несут ответственность за то, что на Украине больше некому воевать. Поэтому следует устроить новый Майдан и свергнуть такую власть.
Об этом заявил пленный украинский военнослужащий Василий Багрий, его слова приводит министерство обороны РФ. Он рассказал, что когда его везли в учебку, вместе с ним ехали люди с грыжами, с пластинами в черепе...

«Одни больные уже остались, некому воевать. Кто их туда допустил командовать страной? Они просто уничтожают страну. Снять этого президента», — не очень внятно, но эмоционально высказался военнопленный.

Багрий уверен, что всех, кто откажется воевать, «не пересажают», тюрем не хватит. По его словам, некоторым удаётся сбежать даже будучи уже в ТЦК или в машине. Однако если их ловят повторно, то отправляют «сразу без разговоров на передок», уже совершенно не обращая внимания на состояние здоровья.

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Контратака ВСУ в Курской области, зачистка Суджи, минирование Днепра: последние новости СВО
24 октября 2024, 09:51

Фото: iStock/Denniro

ВС РФ продвигаются на нескольких участках фронта и блокируют продвижение ВСУ. В Курской области ситуация остается напряженной – противник стремится контратаковать. О последних событиях в зоне проведения спецоперации расскажет «Радио 1».

Курская область


За минувшие сутки киевские силы потеряли 280 человек и несколько единиц техники, включая БМП Bradley, в Курской области. В Любимовке противник предпринимает попытки контратаковать, в целом ситуация контролируемая.

ВСУ прибыли резервы из состава тех, кого схватили ТЦК, неделю готовили и кинули в штурм. Инженерные подразделения ВСУ минируют свою границу и обустраивают оборону. Противник также продолжает применять отравляющие вещества и распыляет на позициях ВС РФ термит. В лесах рядом с Ольговкой и Суджой идет зачистка подразделениями ВС РФ, также наблюдается высокая интенсивность боевых действий у Кремяного и Новоивановки.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли удар по формированиям 10 бригад ВСУ в районах Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Плёхово и Свердликово, сообщает Минобороны РФ. Также были отражены две контратаки противника в направлениях Плёхово и Покровский.


Зеленский готовится к поражению Украины в конфликте
Зеленский готовится к поражению Украины в конфликте

Донецкое направление


Министерство обороны подтвердило взятие Серебрянки в Донецкой Народной Республике. Село расположено в 20 километрах от Красного Лимана и в пяти от Северска. Последний постепенно попадает в клещи.

«Этот город играет важную логистическую роль для ВСУ на данном участке фронта, и его потеря серьёзно пошатнёт позиции Киева на севере ДНР», — пояснил военный корреспондент Александр Коц.

Также была взята Николаевка, что является еще одним шагом к Покровску. Для Украины критически важно удержать этот район, поскольку там находятся шахты коксующегося угля. Потеря этих ресурсов может привести к серьезным последствиям для оставшейся металлургической отрасли страны. Однако к обороне города не готовятся должным образом: «зубы дракона» были установлены неаккуратно и просто выброшены на пустырь, сообщают украинские источники.

Вооруженные силы России постепенно вытесняют противника в Сумскую область и уничтожают его. В селе Новоивановка удалось освободить 15 заложников, удерживаемых киевскими боевиками.

Херсонское направление


На Херсонском направлении активно действуют дроны и артиллерия. Вооруженные силы Украины начали дистанционно минировать акваторию Днепра, что затрудняет связь российских групп на островах с берегом. Известно о нехватке МБЭКов для проверки маршрутов, что увеличивает риски для личного состава на лодках. На правом берегу ВС РФ поразили несколько ПВД. ВСУ 36 раз обстреляли левобережье, в Алешках погиб мужчина.

Фото: iStock/Jakub Laichter

Запорожское направление


На Запорожском участке ВСУ активнее бьют по населенным пунктам. Каменка-Днепровскую у Энергодара атаковали более 20 БПЛА и ствольная артиллерия. Васильевка была под ударом дронов, которые были нацелены на электростанцию. У Малой Токмачки ВКС России ударили по целям 16 бомбами.


Угледарское направление


Со стороны Максимильяновки российские войска приближаются к Курахово. В Катериновке ВС РФ успешно вытесняют ВСУ в северную часть села. В районе Богоявленки удалось отбить несколько опорных пунктов и почти выйти на юго-восточные окраины. На фронте в районе Великой Новоселки наблюдается движение: российские войска выбили ВСУ из крупного опорника на пути от Старомайорского к Ровнополю. Одновременно ВС РФ пробиваются со стороны Левадного к Новодаровке.

Покровское направление


Днем появились фотографии российских флагов на крышах девятиэтажек в южной части Селидово, что свидетельствует о преодолении сопротивления в этой части города, в то время как ВСУ удерживают высотки на севере. На флангах также удалось продвинуться ближе к дороге на Покровск. Сообщается, что над селом Измайловка, расположенным в районе Горняка, подняты российские флаги.

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#запорожская область
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Стало известно о ключевом направлении в зоне СВО
Военный эксперт Дандыкин назвал славянско-краматорское направление главнейшим
24 октября 2024, 09:42

Фото: istockphoto/Evgeny555

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что славянско-краматорское направление в настоящее время является главным в рамках специальной военной операции (СВО). Об этом он сообщил в интервью «Ленте.ру».
Эксперт отметил, что с каждой неделей российские войска освобождают всё больше населённых пунктов на этом стратегически важном направлении.

Дандыкин подчеркнул, что успех на славянско-краматорском фронте играет решающую роль в освобождении Донбасса. По его словам, это направление сейчас главнейшее, его значение невозможно переоценить.

«В ближайшее время мы услышим об освобождении и других населенных пунктов, более больших», — поделился эксперт.

Дандыкин также отметил, что возможности противника на этом направлении заметно иссякают, что создаёт предпосылки для дальнейших успехов российских войск.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Боец российской армии оставил посмертное послание украинским солдатам в военном билете. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#эксперт
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Спецназ группировки «Днепр» отбил у ВСУ тактически важную высоту под Запорожьем
24 октября 2024, 09:30

Фото: istockphoto/zabelin

Военные соединения специального назначения войсковой группировки «Днепр» отбили у противника тактически важную высоту на Ореховском направлении в Запорожской области. Замечательно, что это произошло в день профессионального праздника спецназовцев.
Как передаёт пресс-служба министерства обороны РФ, задача элитной войсковой части состояла в том, чтобы провести колонну техники и вместе с ней занять господствующую над местностью высоту, которую обороняли подразделения ВСУ. Технику обстреляла артиллерия противника, поэтому бойцы спецназа выдвинулись вперёд.

«Выскочила из "зелёнки" на нас БМП, технику ждать не стали, сожгли машинку своими силами. Задачу выполнили, высота наша», — коротко рассказал заместитель командира группы спецназа с позывным Большой.

День подразделений специального назначения Вооружённых сил Российской Федерации отмечается 24 октября. В министерстве обороны подчёркивают, что задачи, которые выполняет спецназ в зоне СВО, обеспечивают преимущество порой на целых направлениях. Основной стиль работы спецподразделений — скрытность и автономность. В лицо бойцов этих элитных частей знают только командиры и сослуживцы.

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#стиль
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Боец российской армии оставил посмертное послание украинским солдатам в военном билете
«РГ»: российский боец оставил посмертное послание ВСУ в военном билете
24 октября 2024, 09:03

Фото: iStock/scaliger

На странице своего военного билета один из бойцов российской армии оставил посмертное послание украинским солдатам. Об этом информирует «Российская газета», ссылаясь на Telegram-канал Battle_Z_Sailor.
Отмечается, что сообщение, оформленное в виде стихотворения, было написано в разделе «Особые отметки», где фиксируются данные о выданном военнослужащему оружии и снаряжении.

Согласно данным Telegram-канала BattleZSailor, документ, вероятно, принадлежал морпеху, чьи задачи в горячих точках специальной военной операции считаются одними из самых сложных.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее стало известно, что добровольцы «БАРС-Курск» приступили к выполнению боевых задач в Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#президент
#сво
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Лукашенко предупредил о последствиях применения «грязной бомбы» Украиной
Лукашенко: Россия не погибнет, но ударит так, что Украина исчезнет
24 октября 2024, 08:23

Президент Белоруссии Александр Лукашенко (Фото: сайт Кремля)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала «Россия 1» высказал своё мнение о возможных последствиях применения Украиной «грязной бомбы» против России. Об этом информирует РИА Новости.
Он подчеркнул, что такой шаг приведет к мощному ответному удару, который может привести к исчезновению Украины как государства.

«Для того, чтобы нажать красную кнопку, надо обладать определенной смелостью. Во-вторых, надо думать, что будет потом. Нажал — и что дальше?», — задался вопросом Лукашенко.

По его словам, даже если Украина сбросит «грязную бомбу» на Москву, Российская Федерация не падет. Он добавил, что Россия ударит так, что Украина исчезнет.

Помимо этого, Лукашенко выразил сомнения в том, что Украина действительно разрабатывает ядерное оружие, отметив, что Европа не позволит Владимиру Зеленскому пойти на этот шаг.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся.

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#россия
#украина
#сво
#всу
#ядерное
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