В ЕС давят на страны-члены из-за активов России
Европейская комиссия усиливает давление на страны-члены ЕС, которые не хотят финансировать помощь Украине за счёт замороженных российских активов. Об этом сообщает Politico.
По данным издания, большинство правительств склоняются против выпуска еврооблигаций в поддержку Киева. На этом фоне ЕК использует инициативу как рычаг, добиваясь согласия на использование российских средств. Странам намекают, что если они не смогут заставить Россию заплатить, расходы лягут на их бюджеты.
Журналисты отмечают, что среди противников идеи — государства, традиционно осторожные в тратах, не желающие перекладывать дополнительные обязательства на налогоплательщиков (в том числе Нидерланды и Германия). Другую группу составляют страны с уже высокой долговой нагрузкой, которые не в состоянии брать новые обязательства (например, Франция и Италия).
По мнению чиновников ЕС, именно этот раскол мнений поможет убедить такие страны, как Бельгия и ряд других, согласиться на использование замороженных российских активов, поскольку выпуск еврооблигаций рассматривается как слишком рискованный вариант.
