В ЕС давят на страны-члены из-за активов России

28 октября 2025, 11:19

Politico: ЕС усилил давление на нежелающих использовать активы России

Фото: istockphoto/ffikretow

Европейская комиссия усиливает давление на страны-члены ЕС, которые не хотят финансировать помощь Украине за счёт замороженных российских активов. Об этом сообщает Politico.