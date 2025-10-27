Политолог назвал причину отстранения Трампа от решения ЕС использовать активы РФ
Политолог Андреев: никто не будет участвовать в махинациях ЕС с активами РФ
Ни одна уважающая себя страна не станет принимать участие в махинациях ЕС с российскими активами. Об этом заявил эксперт КГ «Полилог», политтехнолог Руслан Андреев.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что не обсуждает вопрос о возможном использовании Евросоюзом замороженных активов РФ для финансирования военной помощи Украине.
Андреев отметил, что сама по себе заморозка российских активов и тем более изъятие процентов по ним и передача Украине являются незаконными с точки зрения правил всемирной торговли.
«На самом деле ЕС экспроприировал российские активы и давно ищет способы, как легализовать их передачу Украине. Но таких легальных способов просто не существует, и ни одна уважающая себя страна не будет участвовать в подобного рода махинациях», — пояснил Андреев в беседе с «Известиями».
Он добавил, что отстранение Трампа от этого вопроса является логичным, поскольку ЕС ему интересен лишь в качестве рынка сбыта.
Андреев подчеркнул, что Россия сможет отстоять свои права на суверенные средства в любом международном суде.
Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин назвал желание европейских стран использовать замороженные активы РФ нарушением международного права, воровством и открытым грабежом, пишут argumenti.ru.
«Все участники воровского сообщества Евросоюза должны понимать: отдавать средства придётся. Если не им, то их детям, внукам и правнукам», — написал Володин в своём Telegram-канале.
Он добавил, что Москва не простит и будет «требовать вернуть украденное».