Зеленский рассказал о «весомых результатах» давления на Россию

26 октября 2025, 11:06

Зеленский: Западу нужны новые тарифные и санкционные ограничения против РФ

Фото: Istock/3dmitry

Владимир Зеленский заявил, что Западу необходимо ввести дополнительные санкции и тарифные ограничения против России, а также против покупателей российских энергоносителей. Слова политика приводят украинские СМИ.





Зеленский подчеркнул, что его страна продолжает активно обороняться на фронте, несмотря на вражеские атаки.

«Под всеми этими ударами Украина продолжала активно защищаться: на поле боя, в небе, в дипломатии. Есть весомые результаты давления на Россию — 19-й санкционный пакет Евросоюза и новые санкции Соединённых Штатов против российской нефти», — сообщил он.

