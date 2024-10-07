В ЕС хотят обойти запрет Венгрии на помощь Киеву

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Страны ЕС хотят найти способ для обхода венгерского запрета на помощь киевскому режиму, пишет Bloomberg. В частности, рассматриваются добровольные взносы Европейскому фонду мира от стран-участниц.
«Чиновники Европейского союза рассматривают способы обойти вето Венгрии на финансирование Украины», — говорится в материале.Ранее главный дипломат Европы Жозеп Боррель заявлял, что украинский конфликт прекратился бы через 15 дней, если бы не помощь Киеву со стороны Запада. Боррель отметил, что окончание кризиса необходимо всем, однако ЕС продолжает оказывать финансовую помощь республике.
К слову, президент США Джо Байден неоднократно заявлял, что Вашингтон продолжит помогать украинской стороне.
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Никита Кротов