ВС РФ нанесли удар «Искандером» по пункту дислокации 72-й омбр ВСУ в Павлограде

Видео: Минобороны РФ
Армия России ударила по пункту временной дислокации боевиков 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Днепропетровской области. Кадры объективного контроля опубликовало Минобороны РФ.
Уточняется, что удар был нанесен в ночное время суток при использовании оперативно-тактического комплекса «Искандер». Целью стало место временной дислокации боевиков 72-й омбр ВСУ на территории промышленного предприятия Павлограда.
Ранее в ведомстве также заявляли, что населенный пункт Гродовка в Донецкой народной республике освобожден бойцами ВС РФ от боевиков ВСУ.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля 2022 года. Западные аналитики отмечают продвижение российских войск в Донбассе с «невиданными с 2022 года темпами».
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Ранее в ведомстве также заявляли, что населенный пункт Гродовка в Донецкой народной республике освобожден бойцами ВС РФ от боевиков ВСУ.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля 2022 года. Западные аналитики отмечают продвижение российских войск в Донбассе с «невиданными с 2022 года темпами».
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Элина Позднякова