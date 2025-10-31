Трамп отказал Орбану в исключении Венгрии из санкций против России

31 октября 2025, 19:20

Дональд Трамп (фото: whitehouse.ru)

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан просил его об исключении из санкций против России, однако американский лидер не предоставил ему освобождение.