Трамп отказал Орбану в исключении Венгрии из санкций против России
Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан просил его об исключении из санкций против России, однако американский лидер не предоставил ему освобождение.
Орбан 7 ноября встретится с Трампом в Вашингтоне. В ходе беседы он намерен убедить американского лидера в необходимости сделать ряд исключений их санкций, введённых против российской энергетики. Премьер постарается объяснить президенту, что это требуется Венгрии для сохранения её энергетической безопасности.
Ранее политолог Николай Топорнин раскрыл, зачем Венгрии нужна антиукраинская коалиция в Евросоюзе.
