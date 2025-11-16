МИД Франции допустил невозврат Киевом кредита под активы России
Украина может не вернуть Евросоюзу беспроцентный кредит на €140 млрд, который предлагалось обеспечить за счёт замороженных российских активов.
Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Дипломата цитирует ТАСС.
По его словам, у Франции есть условия: партнёры из «Большой семёрки» должны разделить с ЕС финансовый риск этого займа, поскольку его возврат не гарантируется.
Барро также отметил, что выдача кредита под обеспечение российскими активами не должна переходить в их конфискацию, так как это может вызвать юридические проблемы.
Ранее сообщалось, что глава Euroclear готова судиться с ЕС в случае изъятия активов РФ.
Читайте также: