В ЕС организована экстренная встреча после саммита Путина и Трампа на Аляске

16 августа 2025, 11:47

ТАСС: послы ЕС организовали встречу после саммита Путина и Трампа в США

Фото: istockphoto/makaule

Послы 27 стран ЕС в Брюсселе экстренно собрались, чтобы обсудить итоги саммита России и США на Аляске, о которых, по словам дипломатического источника ТАСС в Брюсселе, проинформировал президент Дональд Трамп.





В Брюсселе и национальных столицах нередко не спали в ожидании итогов саммита в Анкоридже и последовавшего телефонного звонка Трампа европейским лидерам, главе Еврокомиссии, генсеку НАТО и президенту Зеленскому; источник отметил, что в разговоре, вероятно, прозвучало больше, чем на пресс‑конференции.





«Экстренное заседание Корепера (Комитет постоянных представителей ЕС) началось в субботу утром для выработки дальнейших шагов по Украине», — сообщил собеседник агентства.