В ЕС организована экстренная встреча после саммита Путина и Трампа на Аляске
ТАСС: послы ЕС организовали встречу после саммита Путина и Трампа в США
Послы 27 стран ЕС в Брюсселе экстренно собрались, чтобы обсудить итоги саммита России и США на Аляске, о которых, по словам дипломатического источника ТАСС в Брюсселе, проинформировал президент Дональд Трамп.
В Брюсселе и национальных столицах нередко не спали в ожидании итогов саммита в Анкоридже и последовавшего телефонного звонка Трампа европейским лидерам, главе Еврокомиссии, генсеку НАТО и президенту Зеленскому; источник отметил, что в разговоре, вероятно, прозвучало больше, чем на пресс‑конференции.
«Экстренное заседание Корепера (Комитет постоянных представителей ЕС) началось в субботу утром для выработки дальнейших шагов по Украине», — сообщил собеседник агентства.
По его словам, члены ЕС намерены согласовать общую позицию и, возможно, подготовить собственное заявление в связи с российско‑американскими переговорами.