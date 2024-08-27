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В ЕСе заявили о серьёзной угрозе для иностранных инструкторов на Украине

27 августа 2024, 11:04
Фото: istockphoto / sinonimas

Фото: istockphoto / sinonimas

В Европейском союзе считают, что отправка иностранных инструкторов на Украину может быть опасной для них. Об этом сообщили в РИА Новости.
В публикации отмечается, что если инструкторы будут работать на территории Украины, то ситуация с угрозами для солдат из ЕС может стать критической.

«Дипломатическая служба ЕС также высказала свою позицию по этому вопросу. В комментарии службы говорится, что Россия может достичь любой точки Украины с помощью баллистических ракет и беспилотников», — поделились в ведомстве.



Кроме того, дипломатическая служба союза отметила, что солдаты из ЕС могут рассматриваться Россией как активно участвующие в конфликте. Это может вызвать непредсказуемую реакцию со стороны России.

На прошлой неделе стало известно, что министры иностранных дел и обороны стран ЕС намерены обсудить вопрос отправки инструкторов на Украину.

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В Курской области объявили ракетную опасность
Врио губернатора Смирнов сообщил о ракетной опасности в Курской области
27 августа 2024, 11:23

Фото: iStock/Photoboyko

Ракетная опасность объявлена на территории Курской области. Об этом написал в своем Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов.
Смирнов отметил, что людям в домах необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Всем, кто находится на улице, надо зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие, заключил он.

Иной информации Смирнов не привел.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Подполье сообщило об ударах в районе аэродрома в Хмельницкой области
Подполье: удары нанесены в районе аэродрома и складов в Хмельницкой области
27 августа 2024, 11:08

Фото: iStock/RamonCast

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что удары были нанесены в районе аэродрома и складов в Хмельницкой области. Об этом информирует РИА Новости.
Уточняется, что в результате удара в районе Староконстантинова могла быть уничтожена система ПВО ВСУ. Согласно предварительным данным, был поражен пункт дислокации пилотов украинской армии.

По словам Лебедева, один из ударов по Хмельницкой области пришелся по объекту, у которого часто замечали вражеских офицеров, в том числе иностранных.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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В Харьковской области прогремели взрывы
«Страна.ua»: в Богодухове под Харьковом прогремели взрывы
27 августа 2024, 11:02

Фото: istockphoto/Leonid Ikan

В Харьковской области Украины в городе Богодухов прогремели взрывы. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».
«О прилетах в Богодухове под Харьковом сообщают местные паблики», — говорится в сообщении.

Помимо этого, публикуется видео, которое предположительно снято в окрестностях Богодухова, в нем над городом понимается дым.

Удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Военные ВС РФ наносят один из самых массированных ударов по Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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SHOT: ВСУ подошли к границе с Белгородской областью, идет бой у Нехотеевки
27 августа 2024, 10:32

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Боевики ВСУ подошли к границе с Белгородской областью, сообщает SHOT, ссылаясь на источник. Пограничники РФ дают противнику отпор у населенного пункта Нехотеевка. По предварительной информации, ВСУ имеют восемь бронеавтомобилей, а также до 60 единиц живой силы.
Известно, что их отбросили наши артиллеристы при подходе к границе, однако враг укрылся в лесополосе и продолжает огонь.

Россия проводит спецоперацию в Донбассе с 24 февраля 2022 года. Украинские радикалы активно атакуют приграничные территории РФ. Одно из дерзких нападений было совершено утром, 6 августа, в приграничье Курской области.

Накануне президент России Владимир Путин поручил профинансировать подразделения теробороны в приграничных территориях из федерального бюджета.

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Зеленский назвал самое сложное направление для ВСУ
Зеленский: Красноармейское направление на подконтрольной ВСУ части ДНР — сложное
27 августа 2024, 10:28

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Красноармейское (украинское название Покровское) направление на подконтрольной Киеву части ДНР является наиболее сложным для ВСУ.
«Главком докладывал о ситуации на фронте. О Покровском направлении — наиболее сложное, больше всего российских штурмов, также Времевское направление, также Торецкое, Кураховское», — сказал он.

Вооружённые силы РФ успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города. Ранее сообщалось, что российские войска освободили населенный пункт Желанное и Межевое в ДНР. Помимо этого, бойцы «Центра» разгромили мощную группировку боевиков и освободили один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации Новгородское в ДНР.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

Зима 2024 года может стать самой тяжелой в истории Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#рф
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Зима 2024 года может стать самой тяжелой в истории Украины
Галущенко: зима 2024 года может стать самой тяжелой в истории Украины
27 августа 2024, 10:12

Фото: iStock/Tainar

Зима 2024 года может стать самой тяжелой в истории Украины. Об этом заявил министр энергетики страны Герман Галущенко, пишет РИА Новости.
Свое мнение он выразил в недавнем интервью европейским СМИ. Весной этого года Галущенко уже отмечал, что предстоящая зима будет более трудной для украинской энергосистемы, чем предыдущая.

Ранее генеральный директор «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что с марта 2024 года Украина потеряла около половины мощностей производства электроэнергии. По его словам, в начале года у Украины оставалось около 18 гигаватт выработки электроэнергии. Это составляет около трети от показателя начала 2022 года в 56 гигаватт.

До этого стало известно, что из-за проблем с энергоснабжением жители Украины начали приобретать солнечные батареи и аккумуляторы. Эти трудности затронули не только обычных граждан, но и крупные супермаркеты.

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Китай, Бразилия, ЮАР и Индонезия обеспокоены из-за ударов по России западным оружием
КНР, Бразилия и ЮАР боятся, что Запад снимет вето по ударам ВСУ вглубь России
27 августа 2024, 09:57

Фото: iStock/Fotonen

Китай, Бразилия, ЮАР и Индонезия обеспокоены по поводу возможного смягчения Западом условий по применению своего оружия для ударов по российской территории. Об этом сообщил специальный представитель правительства КНР Ли Хуэй, передает ТАСС.
По словам дипломата, произошедшее в Курской области стало тому подтверждением. Он отметил, что Китай и государства глобального Юга считают виновными в затягивании боевых действий «определенные военно-промышленные комплексы», которые манипулируют украинским противостоянием.

С 27 июля по 8 августа Ли Хуэй посетил Бразилию, ЮАР и Индонезию для обсуждения конфликта на Украине.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Российские военные нашли в схроне ВСУ готовые к применению химвещества
РХБЗ: в схроне ВСУ нашли готовые к применению вещества на основе нитрата таллия
27 августа 2024, 09:50

Фото: istockphoto/VITALII MIKHAILIUK

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что в схроне Вооруженных сил Украины нашли готовые к применению вещества на основе сильного токсиканта нитрата таллия.
«В августе 2024 года в ходе оперативных мероприятий в одном из схронов ВСУ были найдены подготовленные к применению вещества, содержащие смесь на основе нитрата таллия», — сказал он.

По его словам, соединения таллия являются сильными токсикантами. Они поражают желудочно-кишечный тракт, а также центральную и периферическую нервные системы.

Ранее сообщалось, что военных Вооруженных сил Украины готовят к применению западных химбоеприпасов. Игорь Кириллов отметил, что обратив внимание на трофейные документы, обнаруженные на покинутых позициях ВСУ, можно увидеть, что это методическое руководство по обращению с артиллерийскими боеприпасами, которые содержат химические вещества.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#владимир путин
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Стало известно, что боевиков ВСУ готовят к применению химоружия западного производства
Кириллов: украинских военных готовят к применению западных химбоеприпасов
27 августа 2024, 09:37

Фото: istockphoto/~UserGI15632523

Военных Вооруженных сил Украины готовят к применению западных химбоеприпасов. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, пишет РИА Новости.
«По оперативным сведениям, осуществляется подготовка военнослужащих ВСУ к применению химических боеприпасов для артиллерийских систем западного производства», — сказал он.

Кириллов отметил, что обратив внимание на трофейные документы, которые были найдены на покинутых украинских позициях, можно увидеть, что это методическое руководство по обращению с артиллерийскими боеприпасами, содержащими химические вещества.

Ранее сообщалось, что украинские войска применили химическое оружие при атаке на Курскую область. Отмечается, что они выпустили специальные снаряды, в составе которых были отравляющие вещества.

До этого начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов говорил, что украинские войска применяли отравляющие химические вещества, которые могли быть произведены только в США.

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