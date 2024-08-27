В ЕСе заявили о серьёзной угрозе для иностранных инструкторов на Украине

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В Европейском союзе считают, что отправка иностранных инструкторов на Украину может быть опасной для них. Об этом сообщили в РИА Новости.
В публикации отмечается, что если инструкторы будут работать на территории Украины, то ситуация с угрозами для солдат из ЕС может стать критической.
Кроме того, дипломатическая служба союза отметила, что солдаты из ЕС могут рассматриваться Россией как активно участвующие в конфликте. Это может вызвать непредсказуемую реакцию со стороны России.
На прошлой неделе стало известно, что министры иностранных дел и обороны стран ЕС намерены обсудить вопрос отправки инструкторов на Украину.
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«Дипломатическая служба ЕС также высказала свою позицию по этому вопросу. В комментарии службы говорится, что Россия может достичь любой точки Украины с помощью баллистических ракет и беспилотников», — поделились в ведомстве.
Кроме того, дипломатическая служба союза отметила, что солдаты из ЕС могут рассматриваться Россией как активно участвующие в конфликте. Это может вызвать непредсказуемую реакцию со стороны России.
На прошлой неделе стало известно, что министры иностранных дел и обороны стран ЕС намерены обсудить вопрос отправки инструкторов на Украину.
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