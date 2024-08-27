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Зима 2024 года может стать самой тяжелой в истории Украины. Об этом заявил министр энергетики страны Герман Галущенко, пишет РИА Новости.
Свое мнение он выразил в недавнем интервью европейским СМИ. Весной этого года Галущенко уже отмечал, что предстоящая зима будет более трудной для украинской энергосистемы, чем предыдущая.
Ранее генеральный директор «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что с марта 2024 года Украина потеряла около половины мощностей производства электроэнергии. По его словам, в начале года у Украины оставалось около 18 гигаватт выработки электроэнергии. Это составляет около трети от показателя начала 2022 года в 56 гигаватт.
До этого стало известно, что из-за проблем с энергоснабжением жители Украины начали приобретать солнечные батареи и аккумуляторы. Эти трудности затронули не только обычных граждан, но и крупные супермаркеты.
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Ранее генеральный директор «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что с марта 2024 года Украина потеряла около половины мощностей производства электроэнергии. По его словам, в начале года у Украины оставалось около 18 гигаватт выработки электроэнергии. Это составляет около трети от показателя начала 2022 года в 56 гигаватт.
До этого стало известно, что из-за проблем с энергоснабжением жители Украины начали приобретать солнечные батареи и аккумуляторы. Эти трудности затронули не только обычных граждан, но и крупные супермаркеты.
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Дарья Осипова