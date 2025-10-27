«Очень легкий ответ»: В Эстонии готовы сбивать российские цели
Эстония готова сбивать воздушные цели, которые нарушат её воздушное пространство. Об этом заявил министр иностранных дел Маргус Цахкна. Его цитируют украинские СМИ.
По словам политика, в случае инцидента с якобы залетевшими на территорию страны истребителями МиГ‑31 самолёты НАТО на месте «были готовы действовать, если бы увидели непосредственную угрозу».
«Очень легкий ответ, как говорит президент Трамп. Мы будем их [цели] перехватывать и сбивать. И протокол НАТО по этому поводу существует уже 20 лет. НАТО готово защищать свою территорию с первой секунды, с первого толчка», — сказал Цахкна.Эстония ранее сообщила, что 19 сентября три российских МиГ‑31 якобы нарушили её воздушное пространство в районе острова Вайндлоо и находились там около 12 минут. Тогда в небо подняли истребители НАТО для сопровождения. Позже Таллин запросил консультации у союзников по блоку в рамках четвертой статьи устава альянса.