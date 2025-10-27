«Очень легкий ответ»: В Эстонии готовы сбивать российские цели

27 октября 2025, 17:19

Цахкна: Эстония готова сбивать залетевшие в республику цели РФ

Фото: istockphoto/Racide

Эстония готова сбивать воздушные цели, которые нарушат её воздушное пространство. Об этом заявил министр иностранных дел Маргус Цахкна. Его цитируют украинские СМИ.





По словам политика, в случае инцидента с якобы залетевшими на территорию страны истребителями МиГ‑31 самолёты НАТО на месте «были готовы действовать, если бы увидели непосредственную угрозу».



