Стало известно о готовности Латвии и Эстонии закрыть границу с Белоруссией
Литовский премьер Инга Ругинене заявила LRT, что Латвия и Эстония при необходимости закроют границу с Белоруссией вместе с Литвой.
По её словам, Польша уже проявила солидарность, не открыв приграничные пункты, хотя должна была это сделать неделю назад.
Ругинене добавила, что получила такие же заверения от глав литовского и эстонского правительств. Если ситуация выйдет из‑под контроля, и белорусский режим продолжит «нападать», соседи готовы поддержать Литву, говорится в материале.
Ругинене также уточнила, что речь шла не о физическом закрытии пограничных переходов с Эстонией, а о солидарности стран Прибалтики с Литвой.
Накануне сообщалось, что в Литве исключили возможность открытия границы с Белоруссией.
Читайте также: