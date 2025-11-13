Стало известно о готовности Латвии и Эстонии закрыть границу с Белоруссией

13 ноября 2025, 20:10

Ругинене заявила о готовности Латвии и Эстонии закрыть границу с Белоруссией

Фото: istockphoto/Derek Brumby

Литовский премьер Инга Ругинене заявила LRT, что Латвия и Эстония при необходимости закроют границу с Белоруссией вместе с Литвой.