Yle: Финляндия может открыть границы с РФ на нескольких КПП

Финляндия готова возобновить пограничное сообщение с Россией, но лишь на нескольких КПП. Об этом 13 ноября сообщает телеканал Yle со ссылкой на руководителя подразделения пограничной безопасности Юсси Наполу.



По его словам, решение о числе открываемых КПП будет зависеть от ожидаемого объёма трафика.

Он добавил, что до закрытия границы поток составлял всего 18%, а сейчас, по оценке финской стороны, он был бы ещё ниже из‑за санкций и визовых ограничений.

В сентябре сообщалось, что в Финляндии проведут флешмоб за открытие границы с Россией.

