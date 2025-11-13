Yle: Финляндия может открыть границы с РФ на нескольких КПП
Финляндия готова возобновить пограничное сообщение с Россией, но лишь на нескольких КПП. Об этом 13 ноября сообщает телеканал Yle со ссылкой на руководителя подразделения пограничной безопасности Юсси Наполу.
По его словам, решение о числе открываемых КПП будет зависеть от ожидаемого объёма трафика.
Он добавил, что до закрытия границы поток составлял всего 18%, а сейчас, по оценке финской стороны, он был бы ещё ниже из‑за санкций и визовых ограничений.
В сентябре сообщалось, что в Финляндии проведут флешмоб за открытие границы с Россией.
