Yle: Финляндия может открыть границы с РФ на нескольких КПП

13 ноября 2025, 19:59

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Финляндия готова возобновить пограничное сообщение с Россией, но лишь на нескольких КПП. Об этом 13 ноября сообщает телеканал Yle со ссылкой на руководителя подразделения пограничной безопасности Юсси Наполу.