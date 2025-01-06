В Белгородской области БПЛА ВСУ атаковал село и ранил двух жителей

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В Белгородской области село Ржевка Шебекинского округа подверглось атаке украинского беспилотника. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о ранении двух мирных жителей.
Один из пострадавших получил осколочные ранения лица, грудной клетки и руки, у второго диагностированы осколочное ранение головы, баротравма и контузия.
В результате сброса взрывного устройства были выбиты стекла и повреждены фасады двух многоквартирных домов. Пострадали четыре легковых автомобиля.
Оперативные службы продолжают обход села для уточнения последствий происшествия.
Ранее сообщалось, что появились кадры участия Росгвардии в отражении контратаки ВСУ в Курской области.
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«Бригады СМП транспортируют пострадавших в городскую больницу №2 г. Белгорода», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
В результате сброса взрывного устройства были выбиты стекла и повреждены фасады двух многоквартирных домов. Пострадали четыре легковых автомобиля.
Оперативные службы продолжают обход села для уточнения последствий происшествия.
Ранее сообщалось, что появились кадры участия Росгвардии в отражении контратаки ВСУ в Курской области.
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Мария Моисеева