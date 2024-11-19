В Эстонии предложили странам Европы отправить свои войска на Украину

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Странам Европы стоит готовиться к отправке военных на Украину для подкрепления любого мирного соглашения, предложенного избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахна. Его слова приводит газета Financial Times.
«Европейские лидеры должны быть готовы отправить военные силы в Украину, чтобы подкрепить любое мирное соглашение между Киевом и Москвой, разработанное Дональдом Трампом», — заявил Цахна.
По ее словам, членство в НАТО обеспечит Украине лучшую гарантию безопасности. Однако если США против такого шага, то странам Европы придется вмешаться и развернуть войска после окончания боевых действий. Она отметила, что это необходимо для «сдерживания дальнейшей российской агрессии».
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Элина Позднякова