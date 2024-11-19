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В Эстонии предложили странам Европы отправить свои войска на Украину

FT: глава МИД Эстонии Цахна предложил Европе отправить военных на Украину
Фото: iStock/diegograndi

Фото: iStock/diegograndi

Странам Европы стоит готовиться к отправке военных на Украину для подкрепления любого мирного соглашения, предложенного избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахна. Его слова приводит газета Financial Times.


«Европейские лидеры должны быть готовы отправить военные силы в Украину, чтобы подкрепить любое мирное соглашение между Киевом и Москвой, разработанное Дональдом Трампом», — заявил Цахна.

По ее словам, членство в НАТО обеспечит Украине лучшую гарантию безопасности. Однако если США против такого шага, то странам Европы придется вмешаться и развернуть войска после окончания боевых действий. Она отметила, что это необходимо для «сдерживания дальнейшей российской агрессии».

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Зеленский: необходимо принудить Россию к миру силой
19 ноября 2024, 11:23

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский призвал силой принудить президента РФ Владимира Путина к урегулированию конфликта. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, российский лидер якобы хочет продолжения спецоперации и не заинтересован в мирном урегулировании ситуации.

Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности России к мирному урегулированию конфликта на Украине. Данная позиция также была высказана в ходе телефонной беседы с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Момент подрыва автомобиля капитана Черноморского флота в Севастополе — видео
Подрыв машины с капитаном Транковским сняли камеры видеонаблюдения
19 ноября 2024, 11:16

Фото: istockphoto/dzika_mrowka

Подрыв машины, где был капитан первого ранга, начштаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы ЧФ Валерий Транковский, попал на камеры. Запись опубликовала Baza.
На ней видно, что внедорожник черного цвета взрывается через пару секунд после начала движения.
Перед этим стало известно, что взрывчатку заложил житель Ялты по заданию кураторов Службы безопасности Украины. Бомбу подорвали дистанционно, второй человек следил за Транковским. Злоумышленники узнали распорядок дня офицера и его маршрут. ФСБ уже задержала фигурантов.

Ранее сообщалось, что агент Украины признался в убийстве Транковского по заданию киевского режима.

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«Мы уже выиграли»: Алаудинов оценил разрешение США бить по территории России
Алаудинов: разрешение США бить ракетами по территории РФ ничего не меняет
19 ноября 2024, 11:10

Апти Алаудинов (Фото: официальный TG-канал А. Алаудинова)

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, который сейчас лично принимает участие в боях в Курской области, заявил, что разрешение США использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь России, в том числе и по Курской области, уже ничего не меняет и обращать на это внимание не нужно, его слова публикует Telegram-канал «Россия — страна героев!».
«Не думайте об СВО, СВО мы уже выиграли. Кто бы что не говорил. Кто-то разрешил бить вглубь чем-то. Ну и сколько у них этих ракет? Сколько у них чего? Ничего это не меняет. Что бы не происходило, Россия СВО уже бесповоротно выиграла!», — заявил Алаудинов.

Напомним, 17 ноября стало известно, что действующий лидер Соединенных Штатов Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь территории РФ. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сказал, что если ВСУ ударят вглубь России ракетами США, то РФ будет вынуждена ответить.

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Пентагон не смог подтвердить якобы участие военных КНДР в боевых действиях
В Пентагоне не смогли дать подтверждение слухам о военных КНДР в Курской области
19 ноября 2024, 10:10

Фото: iStock/icholakov

Слухи об участии военных КНДР в боевых действиях в Курской области на данный момент не могут быть подтверждены. Об этом на брифинге сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
Однако, по ее словам, в Минобороны США знают, что северокорейские военные принимают участие в боях под Курском. Сингх отметила, что у Пентагона имеются все основания ожидать, что они будут участвовать в боевых действиях.

Она также добавила, что в Курск направляются якобы более 11 тысяч военных КНДР.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Северной Кореей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Российские истребители ударили планирующими бомбами по ВСУ в Курской области
Минобороны РФ: Су-34 нанес удар планирующими бомбами по ВСУ в Курской области
19 ноября 2024, 09:53

Фото: iStock/Marina Denisenko

Истребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил России нанес удар планирующими бомбами по военнослужащим и технике ВСУ в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что в результате атаки был ликвидирован опорный пункт противника. Разведка подтвердила уничтожение намеченных целей, после чего экипаж истребителя благополучно вернулся на аэродром вылета.

Напомним, 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

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Удар по ВСУ под Суджей, атака в Курской области, прорыв в Часове Яре: последние новости СВО
19 ноября 2024, 09:47

Фото: iStock/dr_evil

ВС РФ осуществили очередной значительный прорыв — на этот раз в Часове Яре. Кроме того, в Курахово и под Селидово наблюдается активное наступление на противника. О последних событиях в зоне проведения СВО расскажет «Радио 1».

Курская область


Российские военнослужащие нанесли удар по врагу в Суджанском районе Курской области с использованием трехтонной фугасной авиабомбы ФАБ-3000, сообщает телеграм-канал «Два майора».

«ФАБ-3000 точно попала в цель в районе Леонидово и Александрии Суджанского района благодаря авианаводчикам отряда Смуглянки. Мы мстим за бойцов из 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, которые сражаются на этом направлении», — говорится в сообщении.

В Минобороны России отметили, что вооруженные силы продолжают наносить удары по формированиям ВСУ на территории Курской области.

«Подразделения группировки войск «Север» поразили формирования 41-й, 44-й, 47-й, 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, а также 36-й бригады морской пехоты и 117-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Дарьино, Леонидово, Новая Сорочина, Новоивановка, Плехово и Свердликово. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, а также огнем артиллерии были поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Богдановка, Гуево, Куриловка, Лебедевка, Локня, Мартыновка, Михайловка, Нижний Клин, Николаевка, Никольский, Орловка, Погребки, Русское Поречное и Черкасское Поречное, а также Басовка и Журавка в Сумской области», — добавили в российском военном ведомстве.
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Часовоярское направление


ВС РФ совершили резкий прорыв и почти достигли центра Часова Яра. Военный обозреватель Bild Юлиан Репке отмечает, что украинским силам приходится обороняться в условиях острой нехватки личного состава, полагаясь в основном на FPV-дроны. Существует высокая вероятность, что Часов Яр станет очередной территорией, которая перейдет под контроль ВС РФ в результате отступления противника в Курскую область.


Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Донецкое направление


Село Новоалексеевка теперь находится под контролем вооруженных сил России. Штурмовики продолжают продвижение от Селидова, и ВС РФ уже достигли окраин села Пушкино. Под огневой контроль попала трасса, по которой осуществляется снабжение украинских сил в Курахово.
На Времевском выступе активно действуют ВС РФ в районе Макаровки.


Херсонское направление


На Херсонском направлении продолжается контрбатарейная борьба и артиллерийские дуэли. За прошедшие сутки вооруженные силы России уничтожили самую большую артиллерийскую установку, несколько транспортных средств и противовоздушную оборону. Противник 60 раз обстрелял села на левом берегу, однако информации о разрушениях и жертвах пока нет.


Запорожское направление


На Запорожском фронте российские войска продвинулись сразу на нескольких участках: отмечены успехи в районе Новоандреевки, Новоданиловки и Малой Токмачки, а также в Белогорье. Также продолжаются бои в районе Гуляйполя, где, по местным данным, была уничтожена пусковая установка РСЗО HIMARS.


Угледарское направление


На Угледарском фронте идут интенсивные бои к западу от Великой Новоселки. В районе Ровнополя российские войска продвинулись на север на глубину до 1 км, а в Новодаровке украинские силы все еще удерживают часть своих позиций.
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Торецкое направление


В Торецке основное внимание сосредоточено на шахте «Центральная», являющейся важной точкой обороны для ВСУ. Российская армия атакует с трех направлений, однако противник оказывает серьезное сопротивление. Тактические успехи отмечены на севере города, в районах Дачного и Дружбы. Военные эксперты подчеркивают необходимость дополнительного усиления российских подразделений для полного контроля над городом.

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«Долго держаться не сможет»: Российские штурмовики давят оборону ВСУ в Часов Яре
Deep State: ВС РФ продолжают успешно штурмовать Часов Яр
19 ноября 2024, 09:47

Фото: iStock/Jakub Laichter

Армия России продолжает успешно штурмовать Часов Яр. Об этом сообщает украинский военный паблик Deep State.
По данным канала, за минувшие сутки российские штурмовики продвинулись как в самом Часов Яре, так и на его северном фланге.
При этом украинский военный обозреватель Богдан Мирошников заявил, что на южном фланге близок к падению плацдарм ВСУ в районе Клещеевки.

«Похоже, что клещеевско-андреевский плацдарм начинает доживать последние дни. 1,5 года держать то, что уже давно разрушено – это сверхчеловеческие усилия», — цитирует Мирошникова украинское издание «Страна».

Он пояснил, что падение Клещеевки неблагоприятно отразится на обороне Часов Яра, в котором сейчас обстановка складывается не в пользу украинских войск, и ухудшит позиции ВСУ в направлении Константиновки. После ликвидации клещеевского плацдарма «Часов Яр долго держаться не сможет», пояснил Мирошников.

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#всу
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#атака
#истребители
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США уведомили Южную Корею о разрешении Украине наносить удары по России
Korea Times: США сообщили Южной Корее о разрешении Украине наносить удары по РФ
19 ноября 2024, 08:54

Фото: iStock/ByoungJoo

США предварительно уведомили Республику Корею о разрешении Украине наносить удары дальнобойным оружием вглубь территории РФ. Об этом информирует Korea Times со ссылкой на канцелярию южнокорейского президента Юн Сок Ёля.
Высокопоставленный чиновник, который сопровождал главу Республики Корея во время визита в Бразилию на саммит G20, также сообщил журналистам, что, хотя Вашингтон поделился своим решением с Сеулом, между двумя союзниками не было никаких обсуждений по предоставлению Южной Кореей оружия Киеву.

Напомним, 17 ноября стало известно, что действующий лидер Соединенных Штатов Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь территории РФ. По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, ни одно «чудо-оружие» не сможет оказать влияние на ход спецоперации.

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ВС РФ формируют новый огневой мешок для ВСУ на Сватовско-Кременском участке
19 ноября 2024, 08:16

Фото: iStock/Evgeny555

Группировке ВСУ восточнее Ямполовки на Сватово-Кременском направлении угрожает окружение. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
«Продвижение наших войск в Тернах, а также северо-восточнее Торского создает серьезную угрозу окружения украинской группировки, находящейся восточнее Ямполовки», — написал Марочко в своем Telegram-канале.

По его словам, украинское командование уже не в состоянии качественно снабжать и обеспечивать подразделения ВСУ в данном районе из-за плотного огневого воздействия российских сил.

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